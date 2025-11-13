Con dudas y cambios claves: la formación que trabaja Nicolás Córdova para el Chile vs Rusia

El partido de Chile vs Rusia está a la vuelta de la esquina y Nicolás Córdova ya trabaja la formación pensando en obtener el mejor resultado posible. En ese sentido, el entrenador planea cambios importantes y aún mantiene algunas dudas en el planteamiento de La Roja.

Algunos cambios respecto al último duelo de la Selección es el ingreso de Benjamín Kuscevic, quien utilizaría el lugar de Guillermo Maripán en la zaga. Además, Felipe Loyola también arrancaría como titular en desmedro de Javier Altamirano, quien sería suplente esta vez.

La formación de Nico Córdova para el Chile vs Rusia

Con ese panorama, la formación que trabaja Córdova es con Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez); Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda.

Córdova ya trabaja la formación titular de La Roja.

El otro aspecto importante es que inclusión nuevamente de Rodrigo Echeverría como volante de contención, a pesar que en México acumula una serie de encuentros jugando como defensor central.

¿Cuándo juega La Roja contra Rusia?

El partido de Chile contra la selección europea está pactado para este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Fish. Recordar que, al igual que todos los partidos de La Roja, este amistoso se podrá presenciar por las pantallas de Chilevisión.

