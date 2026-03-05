¡FELICIDAD TOTAL! La enorme noticia que recibió Christiane Endler para su futuro

Por: Gonzalo Zamora

La selección chilena femenina disputó el día de ayer un amistoso ante la selección de Paraguay como preparación para lo que será el desafío de la Liga de Las Naciones donde actualmente se ubican en el tercer puesto de la tabla con siete unidades.

En un encuentro bastante parejo y con varias oportunidades para en cada una de las porterías, finalmente La Roja femenina se quedó con la victoria por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Mary Valencia.

Pero una que no pudo estar en este partido fue el caso de la capitana y gran figura de la selección chilena femenina, Christiane Endler, quien debió ser liberada de último minuto por un especial motivo en su vida.

El día de ayer, la selección chilena femenina disputó un partido amistoso ante Paraguay como preparación para la Liga de las Naciones, donde el combinado nacional se quedó con la victoria por 1-0, pero no pudo contra con su capitana, Christiane Endler por un especial motivo.

Un nuevo integrante a la familia

Christiane Endler fue liberada de la concentración de La Roja femenina de último minuto ya que su esposa, Sofía Orozco, iba a dar a luz a su primera hija. La portera pudo tomar un vuelo y llegar a tiempo para presenciar este maravilloso momento, donde aseguraron que nació bastante sana y tiene un parecido a la capitana en sus ojos.

