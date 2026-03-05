¿Seguirá en el equipo? Las palabras de Francisco Menghini tras la eliminación de Sudamericana

Universidad de Chile está teniendo una temporada bastante complicada, lo cuál no lo esperaba nadie tendiendo en cuenta que el año pasado consiguió llegar hasta las semifinales de la Copa Sudamericana y si bien no ganó ningún título, de igual forma se metió en copas internacionales.

A esto hay que sumarle que tuvieron un activo mercado de fichajes, donde se invirtió una buena cantidad de dinero en traer jugadores de renombre, como lo fueron el tan ansiado retorno de Eduardo Vargas o la llegada de Juan Martín Lucero, entre otros.

Pese a esto, Universidad de Chile estuvo bastante complicado en las primeras fechas del Campeonato Nacional, ya que recién el pasado fin de semana pudo abrochar su primer triunfo, pero fue ante Colo Colo en una nueva versión del Superclásico, lo que ilusionó mucho a los hinchas en lo que podía ser el equipo de ahí en adelante.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

El día de ayer, Universidad de Chile sufrió un duro golpe al ser eliminado de la Copa Sudamericana ante Palestino en los minutos finales del partido, donde pese a empatar en los descuentos, sólo unos minutos después, los visitantes se quedaron con la clasificación a la fase de grupos del certamen.

Los descargos de Paqui

Esto fue visto como un rotundo fracaso por los hinchas del romántico viajero, quienes de inmediato pidieron la salida de Francisco Meneghini, pero el estratega fue enfático en al rueda de prensa tras el partido. "No pienso en renunciar, la eliminación de hoy es muy dura, obviamente nos golpea por todo lo que dije anteriormente, pero ya lo que hay que pensar a partir de ahora es prepararnos bien para plantear el mejor partido posible el lunes".

También te puede interesar: ¡Atentos todos! Las sorpresas que prepara Nicolás Córdova para la nómina de La Roja