Hay plan para su llegada: revelan la reunión secreta de Manuel Pellegrini con La Roja

La Roja se encuentra en un periodo de transición importante de cara al Mundial de 2030, pues aún no hay DT oficial para comandar el proceso. El sueño de todos es Manuel Pellegrini, con quien la ANFP tuvo una reunión secreta para planificar su llegada a Juan Pinto Durán.

Todo fue revelado en DSports, donde señalaron que la opción de ver al “Ingeniero” dirigiendo al país está más latente que nunca. “El proyecto 2030 con la selección chilena; es inminente que Manuel Pellegrini va a firmar la renovación una sola temporada”, avisaron en el citado medio.

Manuel Pellegrini se acerca a La Roja

Pero eso no fue todo, porque también revelaron que “los dirigentes de la selección chilena se juntaron en Sevilla con Pellegrini (...) digo 2030 porque lo más probable que Nicolás Córdova trabaje todo 2026 y a partir de 2027 está la opción más latente que Pellegrini sea el técnico de la selección chilena, en el año que se va a empezar a jugar por los puntos”.

Quizás te pueda interesar: ¡Siguen atentos en Macúl! Peñarol le mande un nuevo aviso a Colo Colo por futuro de Brayan Cortés

"A PARTIR DE 2027 ESTÁ LA OPCIÓN MÁS LATENTE QUE MANUEL PELLEGRINI SEA EL TÉCNICO DE CHILE"



⏩ El Ingeniero firmará la extensión de su contrato en Real Betis hasta finales de 2026, pero luego podría iniciar las #EliminatoriasEnDSPORTS en el banco de La Roja.



🎙 @M_EscobarAlvear… pic.twitter.com/gb9xVv0xSH November 27, 2025

Así las cosas, al parecer en la ANFP están decididos a esperar a Pellegrini para transformarlo en entrenador de Chile, aunque esto signifique mantener un año más a Nicolás Córdova como DT interino.

Los próximos desafíos de Chile

Destacar que La Roja disputará un par de Fechas FIFA durante 2026, pero los desafíos más importantes comienzan justamente con las Eliminatorias en 2027, la Copa América 2028 y el próximo Mundial 2030, competencias para las que ya debería estar Pellegrini en el banco.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.