"Boca le robó a Colo Colo": Streamer argentino La Cobra compara a Carlos Palacios con leyenda del FC Barcelona

Tras el amargo episodio donde fue marginado por su entrenador, Carlos Palacios la está rompiendo en Boca Juniors, y en medio de los incontables elogios a la 'Joya' luego de su gol frente a Estudiantes de La Plata, ahora fue el famoso streamer La Cobra quien incluso lo comparó con una leyenda del FC Barcelona.

Así es, el volante fue una de las figuras del triunfo 'xeneize' ante el cuadro 'pincharrata', y considerando también su actuación en la fecha anterior contra Belgrano de Córdoba, cada vez son más los fanáticos del ex Colo Colo, que también conquistó por completo a uno de los bosteros más carismáticos del país trasandino.

Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, aprovechó su última transmisión para destacar al ofensivo a su manera: "Sinceramente a mí me engañaron, porque a mí me decían que iban a traer a un buen futbolista, que Boca compró un buen jugador, que se agranda en las difíciles, que hace goles, asistencias".

Bajo esa línea, el popular creador de contenido no solo perfiló al chileno como una pieza fundamental en La Bombonera, sino que se la jugó y lo puso al nivel de un ya retirado crack del Barça: "Pero me engañaron, a mí Colo Colo me engañó, porque a mí me vendió a Carlos Palacios y me dio a Andrés Iniesta".

"Sí señores, gol contra Huracán, gol contra Belgrano y ahora gol contra Estudiantes, bien Palacios, tercer gol en Boca. Lo voy a decir públicamente, y no quiero que exageren: para mí Boca le robó a Colo Colo. No puede quedarse con el Iniesta sudamericano por 4 millones", sentenció eufórico La Cobra.

