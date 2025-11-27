¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

Mientras se aproxima la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, distintos artistas han tomado posición en el debate público. Uno de ellos fue Kidd Voodoo, quien enfrentó intensas presiones de sus seguidores para que hiciera pública su preferencia electoral.

Durante la primera vuelta, el cantante urbano eligió mantener total hermetismo sobre su inclinación política. Sin embargo, la decisión provocó que numerosos usuarios lo emplazaran a pronunciarse entre las dos opciones que disputarán el balotaje del 14 de diciembre.

En la antesala de la elección decisiva, Kidd Voodoo publicó en Instagram un largo y reflexivo mensaje, donde intentó despejar las dudas de su público, pero evitando tomar una postura completamente definida.

“Mi postura política es la misma que mis compañeros artistas y la misma que he tenido siempre o hasta donde mi memoria me permite recordar”, comenzó explicando el intérprete de Confortas Pero Dañas.

“Es por eso que estas canciones son elegidas para ser publicadas en un contexto como el de ahora donde, debemos nuevamente ser protagonistas de una elección que definirá el futuro de nuestro país los próximos 4 años, que todos como chilenos tendremos que saber enfrentar”, declaró.

Como broche final, Kidd Voodoo reveló que las canciones que ha estado versionando últimamente también esconden referencias políticas, aunque evitó dar detalles específicos.

“Como último aclarar que la elección de estas canciones forman un vínculo coherente con mi pensamiento político y que obvio como todo lo sucedido conmigo durante este año, está enfocado en nada más que hacer cultura, ya que comparto el pensamiento de los autores, hablaré más en el debido momento pero por ahora, eso”, concluyó el músico.