Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

Un nuevo escenario se abrió en torno a la causa del ex exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Galvarino Apablaza. Todo tras la decisión de la justicia argentina, que resolvió revocar el amparo de refugio que impedía avanzar en su eventual extradición

Bajo ese contexto, el presidente electo José Antonio Kast, quien se encuentra en una gira por el sur del país, se refirió al fallo al otro lado de la cordillera y expresó que confía en que Apablaza pueda ser sometido a la justicia en territorio nacional.

Recordemos que el ex frentista es investigado por su eventual rol como autor intelectual tanto del crimen del senador Jaime Guzmán como del secuestro de Cristián Edwards, causas que se remontan a 1991 y que marcaron el periodo inicial del retorno a la democracia en Chile.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Aplausos desde el sur

De acuerdo a lo recogido por Radio ADN, el próximo jefe de Estado manifestó su satisfacción por el fin de lo que definió como un "pseudo asilo político”, planteando que su existencia se explicaba por “motivaciones de ideología” y no por un respaldo jurídico sólido.

En ese sentido, el líder de ultraderecha destacó el sistema judicial de nuestro país. “Nadie puede discutir que en Chile tengamos un buen sistema judicial y también las adecuadas protecciones para los derechos de las personas que sean juzgadas en Chile”, sostuvo Kast.

¡Pero la cosa no se quedó ahí! Kast insistió en su punto, criticando las razones que, por largo tiempo, sirvieron para impedir que se avanzara en la entrega de Galvarino Apablaza.

“Que alguien diga que no puede ser extraditado a Chile porque no le daba garantía nuestro sistema judicial, creo que no conoce el sistema o bien hace una mirada absolutamente ideológica del tema”, cuestionó.

“Esperamos que (…) se pueda investigar, como es debido, el asesinato de un senador de la República en el ejercicio de su cargo”, cerró Kast, asegurando que el crimen corresponde, a su juicio, a un hecho “inédito” durante el periodo democrático.

Te puede interesar: Con todo y motosierra: Los temas que abordó Kast durante su encuentro con Javier Milei en Argentina