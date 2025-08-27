“¿Retroceso? No: es un atropello”: Le llueven críticas a Kast tras polémica propuesta sobre indemnización en despidos

Cuando se trata de un despido, la actual legislación chilena es clara: el derecho a la indemnización por años de servicio existe cuando el contrato de trabajo “ha durado un año o más desde que el trabajador fue contratado y, además, la causal de término de contrato es necesidades de la empresa o el desahucio del empleador”.

No obstante, el candidato presidencial José Antonio Kast plantea la implementación de un “nuevo modelo”. De acuerdo con su propuesta, pretende crear un sistema “en cuentas individuales de ahorro” que conviviría con el actual seguro de cesantía y concretará una indemnización “a todo evento”.

En ese contexto, el sistema contemplaría que dicho ahorro se registre directamente en la remuneración del trabajador, de manera similar a lo que ocurre actualmente con los descuentos previsionales.

De acuerdo con lo que plantea Kast —quien no entrega mayores detalles sobre la forma en que se administraría ese ahorro—, la iniciativa contempla además la creación de un pacto entre empleadores y trabajadores para dar impulso a esta cuenta individual. Sin embargo, este aspecto ya genera controversia.

Asimismo, Kast sostiene que el modelo es pro-Pyme, ya que apunta a fomentar la creación de empleo formal, facilitar la movilidad dentro del mercado laboral y disminuir los conflictos que suelen surgir al finalizar una relación de trabajo.

“Esta medida permitirá reducir significativamente los costos y riesgos asociados a la contratación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, contribuirá a superar la lógica de contratación que hoy persiste en muchas relaciones laborales, donde la gran mayoría de los despidos termina judicializándose”, detalla.

¡Hasta la CUT se sumó a las críticas!

Con lo que no contaba el republicano, es que tras conocerse la iniciativa, se dio paso a un intenso debate tanto en redes sociales como entre parlamentarios e incluso dentro de la CUT.

En redes sociales, las críticas se centran en la idea de que Kast busca, en la práctica, poner fin al actual sistema de indemnización. Sus partidarios, en cambio, sostienen que la propuesta no lo elimina, sino que introduce una “alternativa” que coexistiría con el modelo vigente. Sin embargo, este punto no se encuentra claramente establecido en el planteamiento del candidato.

Por otro lado, desde la CUT, en declaraciones a El Ciudadano, señalaron que la iniciativa favorece a las élites y a los empresarios, advirtiendo además que implicaría un retroceso directo en los derechos de los trabajadores.

El diputado Diego Ibáñez (Frente Amplio), por su parte, aseguró que la propuesta del abanderado de derecha es regresiva e inclusive su fondo sería “desmontar el aporte del empleador al seguro social de la reforma de pensiones”.

“[La indemnización a todo evento] existe en países desarrollados, pero con una estructura productiva con negociación colectiva ramal, con alta formalidad en el empleo y buenos sueldos, cosa que no ocurre en Chile, donde hay baja cobertura de la negociación colectiva y mucha informalidad”, sentenció el parlamentario.

Mientras tanto, el senador Daniel Nuñez (Partido Socialista) se refirió a la polémica propuesta a través de su cuenta de X, donde se lanzó de lleno contra la idea de modelo de Kast, tildándolo como un “atropello”.

“Mientras los países avanzan en protección social, Kast quiere borrar la indemnización por años de servicio y que el trabajador financie su propio despido. ¿Retroceso? No: es un atropello. Está en su programa", expresó el senador.

