Debate Archi: ¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?

Por: Catalina Martínez

Durante un momento especialmente tenso del debate presidencial de Archi, José Antonio Kast evitó pronunciarse directamente sobre la posibilidad de indultar al exmilitar Miguel Krassnoff, condenado por múltiples delitos de lesa humanidad, a cambio de información sobre detenidos desaparecidos. El episodio ocurrió en la recta final hacia la segunda vuelta, donde se enfrenta a Jeannette Jara.

Fue la periodista Constanza Santa María quien abordó el tema que muchos anticipaban, dada la polémica sobre una eventual muestra de indulgencia del abanderado republicano hacia personas condenadas por delitos cometidos durante la dictadura. Pese a ello, Kast optó por evadir una respuesta concluyente.

Una cosa es lo que ustedes plantean como norma: ‘sí o no’. Yo le puedo decir: visité Punta Peuco, sí. No son visitas individuales que yo he tenido, son visitas que tuve hace mucho tiempo”, señaló, en referencia a la visita que realizó al penal donde permanecen encarcelados exintegrantes del aparato represivo.

Por otro lado, el abanderado de ultraderecha remarcó que actualmente se tramita en el Parlamento una iniciativa que fija criterios humanitarios para presos en estado crítico, pero negó tajantemente respaldar medidas que puedan interpretarse como delación compensada. “Yo creo en la justicia”, afirmó. 

Como intento de entregar una postura más matizada, Kast señaló: “La justicia también es tratar con respeto a personas que están en enfermedad terminal, que ya no tienen conciencia, porque usted puede tener preso un cuerpo, no la conciencia”.

Sin embargo, ante una nueva insistencia por una respuesta directa, Kast puso fin a la discusión apelando al formato del debate. “Las reglas son las reglas. Le contesté, gracias”, sentenció el republicano, dejando abierta la controversia sobre su verdadera posición respecto al eventual indulto de Miguel Krassnoff.

