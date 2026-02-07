José Antonio Kast define su "segunda línea": El despliegue de subsecretarios y delegados para marzo

Kast

Por: Paula Osorio

A pocas semanas de su arribo a La Moneda, el Presidente electo, José Antonio Kast, puso fin a la incertidumbre y reveló la estructura que sostendrá su administración. En un evento que concitó el interés de todo el arco político en el Hotel Radisson Blu de Las Condes, se dieron a conocer los 56 nombres que asumirán las subsecretarías y las delegaciones regionales.

La nómina destaca por un marcado perfil técnico y la inclusión de figuras con vasta trayectoria en el servicio público, buscando dar una señal de estabilidad y gobernabilidad inmediata desde el 11 de marzo. Entre los regresos más comentados se encuentra el de la doctora Paula Daza, quien retoma la Subsecretaría de Salud Pública, posición que le valió una alta aprobación ciudadana en el pasado.

Nómina Exhaustiva: Los 40 Subsecretarios de Estado

El equipo central del Ejecutivo combina cuadros del Partido Republicano con independientes y militantes de Chile Vamos. Una de las sorpresas fue la designación de Máximo Pavez en Interior, quien se perfila como el nexo estratégico con el Congreso.

  • Interior: Máximo Pavez (Abogado)
  • Desarrollo Regional (SUBDERE): Sebastián Figueroa (Ingeniero Comercial)
  • Hacienda: Juan Pablo Rodríguez (Abogado)
  • DIPRES: José Pablo Gómez (Ingeniero Civil Industrial)
  • Justicia: Luis Alejandro Silva (Abogado y Dr. en Derecho)
  • Derechos Humanos: Pablo Mira (Abogado)
  • Educación: Daniel Rodríguez (Geógrafo)
  • Educación Parvularia: María Cristina Tupper (Ingeniera Comercial)
  • Educación Superior: Fernanda Valdés (PhD en Humanidades)
  • Defensa: Pendiente
  • Agricultura: Francesco Venezian (Ingeniero Agrónomo)
  • Bienes Nacionales: Javier Peró (Ingeniero Civil)
  • Ciencia y Tecnología: Rafael Araos (Infectólogo)
  • Cultura: Carlos Lobos (Abogado)
  • Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda (Arquitecto)
  • Deporte: Andrés Otero (Periodista)
  • Servicios Sociales: Alejandro Fernández (Abogado)
  • Niñez: Marcelo Sánchez (Ingeniero Comercial)
  • Evaluación Social: Gabriel Ugarte (Ingeniero Civil Industrial)
  • Economía: Karl Franz Koehler (Abogado)
  • Turismo: María Paz Lagos (Periodista)
  • Pesca: Osvaldo Urrutia (Abogado)
  • Energía: Hugo Briones (Ingeniero Civil Eléctrico)
  • Medio Ambiente: José Ignacio Vial (Abogado)
  • Minería: Álvaro González (Abogado)
  • Seguridad Pública: Carolina Lavín
  • Prevención del Delito: Eduardo Riquelme
  • Relaciones Exteriores: Milenko Skoknic
  • Relaciones Económicas Internacionales: José Luis Uriarte
  • SEGPRES: Jorge Barrera
  • SEGEGOB: Emeterio Carrillo
  • Salud Pública: Paula Daza
  • Redes Asistenciales: Luis Castillo
  • Trabajo: Francisco Orrego
  • Previsión Social: Pedro Pizarro
  • Obras Públicas: Lucas Palacios
  • Vivienda: Guillermo Rolando
  • Transportes: Martín Mackenna
  • Telecomunicaciones: Romina Garrido
  • Mujer y Equidad de Género: Carolina Cuevas

Representación en Regiones: El mapa de los Delegados Presidenciales

Para las 16 regiones del país, Kast optó por figuras con "muñeca política" y experiencia en gestión municipal o regional. La designación más potente fue la de la Región Metropolitana, donde el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, asumirá el desafío de la seguridad y conectividad de la capital.

  1. Arica y Parinacota: Cristián Sayes
  2. Tarapacá: Adriana Tapia
  3. Antofagasta: Katherine López
  4. Atacama: Sofía Cid
  5. Coquimbo: Víctor Pino
  6. Valparaíso: Manuel Millones
  7. Metropolitana: Germán Codina
  8. O’Higgins: Susana Pinto
  9. Maule: Juan Eduardo Prieto
  10. Ñuble: Diego Sepúlveda
  11. Biobío: Julio Anativia
  12. La Araucanía: Francisco Ljubetic
  13. Los Ríos: Vicky Carrasco
  14. Los Lagos: Cristián Palma
  15. Aysén: Luz María Vicuña
  16. Magallanes: Ericka Farías

Un equipo para la instalación

La puesta en escena en el Hotel Radisson buscó transmitir unidad. Tras dos postergaciones previas, el anuncio oficial permite que los equipos de "avanzada" comiencen las reuniones bilaterales con las actuales autoridades salientes. El sello del gabinete, compuesto por 56 nombres transversales, apunta a un mandato con énfasis en la eficiencia técnica y el orden público.

¡Se complica todo! Problemas de última hora en la salida de Zavala de Colo Colo
¡Ya tiene interesados! Los clubes que siguen a Cristiano Ronaldo por posible salida de Arabia

¿No había nadie más? Indignación por rival de Colo Colo Femenino en la Noche Alba
¡Le tienen mucha fe! DT del Elche llena de elogios a Lucas Cepeda
¡Una muy mala noticia! Dan a conocer la gravedad de la lesión de Esteban Pavez
Fernando Ortiz en Colo Colo.

¡Le falta un hombre más! Fernando Ortiz señala el puesto que necesita cubrir en Colo Colo
