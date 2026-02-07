José Antonio Kast define su "segunda línea": El despliegue de subsecretarios y delegados para marzo

A pocas semanas de su arribo a La Moneda, el Presidente electo, José Antonio Kast, puso fin a la incertidumbre y reveló la estructura que sostendrá su administración. En un evento que concitó el interés de todo el arco político en el Hotel Radisson Blu de Las Condes, se dieron a conocer los 56 nombres que asumirán las subsecretarías y las delegaciones regionales.

La nómina destaca por un marcado perfil técnico y la inclusión de figuras con vasta trayectoria en el servicio público, buscando dar una señal de estabilidad y gobernabilidad inmediata desde el 11 de marzo. Entre los regresos más comentados se encuentra el de la doctora Paula Daza, quien retoma la Subsecretaría de Salud Pública, posición que le valió una alta aprobación ciudadana en el pasado.

Nómina Exhaustiva: Los 40 Subsecretarios de Estado

El equipo central del Ejecutivo combina cuadros del Partido Republicano con independientes y militantes de Chile Vamos. Una de las sorpresas fue la designación de Máximo Pavez en Interior, quien se perfila como el nexo estratégico con el Congreso.

Interior: Máximo Pavez (Abogado)

Máximo Pavez (Abogado) Desarrollo Regional (SUBDERE): Sebastián Figueroa (Ingeniero Comercial)

Sebastián Figueroa (Ingeniero Comercial) Hacienda: Juan Pablo Rodríguez (Abogado)

Juan Pablo Rodríguez (Abogado) DIPRES: José Pablo Gómez (Ingeniero Civil Industrial)

José Pablo Gómez (Ingeniero Civil Industrial) Justicia: Luis Alejandro Silva (Abogado y Dr. en Derecho)

Luis Alejandro Silva (Abogado y Dr. en Derecho) Derechos Humanos: Pablo Mira (Abogado)

Pablo Mira (Abogado) Educación: Daniel Rodríguez (Geógrafo)

Daniel Rodríguez (Geógrafo) Educación Parvularia: María Cristina Tupper (Ingeniera Comercial)

María Cristina Tupper (Ingeniera Comercial) Educación Superior: Fernanda Valdés (PhD en Humanidades)

Fernanda Valdés (PhD en Humanidades) Defensa: Pendiente

Pendiente Agricultura: Francesco Venezian (Ingeniero Agrónomo)

Francesco Venezian (Ingeniero Agrónomo) Bienes Nacionales: Javier Peró (Ingeniero Civil)

Javier Peró (Ingeniero Civil) Ciencia y Tecnología: Rafael Araos (Infectólogo)

Rafael Araos (Infectólogo) Cultura: Carlos Lobos (Abogado)

Carlos Lobos (Abogado) Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda (Arquitecto)

Emilio de la Cerda (Arquitecto) Deporte: Andrés Otero (Periodista)

Andrés Otero (Periodista) Servicios Sociales: Alejandro Fernández (Abogado)

Alejandro Fernández (Abogado) Niñez: Marcelo Sánchez (Ingeniero Comercial)

Marcelo Sánchez (Ingeniero Comercial) Evaluación Social: Gabriel Ugarte (Ingeniero Civil Industrial)

Gabriel Ugarte (Ingeniero Civil Industrial) Economía: Karl Franz Koehler (Abogado)

Karl Franz Koehler (Abogado) Turismo: María Paz Lagos (Periodista)

María Paz Lagos (Periodista) Pesca: Osvaldo Urrutia (Abogado)

Osvaldo Urrutia (Abogado) Energía: Hugo Briones (Ingeniero Civil Eléctrico)

Hugo Briones (Ingeniero Civil Eléctrico) Medio Ambiente: José Ignacio Vial (Abogado)

José Ignacio Vial (Abogado) Minería: Álvaro González (Abogado)

Álvaro González (Abogado) Seguridad Pública: Carolina Lavín

Carolina Lavín Prevención del Delito: Eduardo Riquelme

Eduardo Riquelme Relaciones Exteriores: Milenko Skoknic

Milenko Skoknic Relaciones Económicas Internacionales: José Luis Uriarte

José Luis Uriarte SEGPRES: Jorge Barrera

Jorge Barrera SEGEGOB: Emeterio Carrillo

Emeterio Carrillo Salud Pública: Paula Daza

Paula Daza Redes Asistenciales: Luis Castillo

Luis Castillo Trabajo: Francisco Orrego

Francisco Orrego Previsión Social: Pedro Pizarro

Pedro Pizarro Obras Públicas: Lucas Palacios

Lucas Palacios Vivienda: Guillermo Rolando

Guillermo Rolando Transportes: Martín Mackenna

Martín Mackenna Telecomunicaciones: Romina Garrido

Romina Garrido Mujer y Equidad de Género: Carolina Cuevas

Representación en Regiones: El mapa de los Delegados Presidenciales

Para las 16 regiones del país, Kast optó por figuras con "muñeca política" y experiencia en gestión municipal o regional. La designación más potente fue la de la Región Metropolitana, donde el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, asumirá el desafío de la seguridad y conectividad de la capital.

Arica y Parinacota: Cristián Sayes Tarapacá: Adriana Tapia Antofagasta: Katherine López Atacama: Sofía Cid Coquimbo: Víctor Pino Valparaíso: Manuel Millones Metropolitana: Germán Codina O’Higgins: Susana Pinto Maule: Juan Eduardo Prieto Ñuble: Diego Sepúlveda Biobío: Julio Anativia La Araucanía: Francisco Ljubetic Los Ríos: Vicky Carrasco Los Lagos: Cristián Palma Aysén: Luz María Vicuña Magallanes: Ericka Farías

Un equipo para la instalación

La puesta en escena en el Hotel Radisson buscó transmitir unidad. Tras dos postergaciones previas, el anuncio oficial permite que los equipos de "avanzada" comiencen las reuniones bilaterales con las actuales autoridades salientes. El sello del gabinete, compuesto por 56 nombres transversales, apunta a un mandato con énfasis en la eficiencia técnica y el orden público.