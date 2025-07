Karen Doggenweiler vive tenso encontrón en vivo con Parisi: “Espero que ME-O, su marido”

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto la periodista y conductora del espacio Karen Doggenweiler vivió un tenso encontrón con el candidato presidencial Franco Parisi, luego de que este mencionara en reiteradas ocasiones la calidad de esposa del político de la periodista. En concreto la comunicadora entregó un descargo sobre su carrera.

Recordemos que ME-O y Doggenweiler llevan más de 20 años casados, e incluso ella participó activamente en una de sus camapañas presidenciales. “Venga el que venga, yo para ser Presidente, le tengo que ganar a todos y a cada uno”, agregó el economista, seguro de sí mismo sobre las próximas votaciones.

¿Cuál fue el descargo de Doggenweiler en el matinal?

Como era de suponer, la animadora no se la dejó pasar: “Ha hablado tres veces de mi marido. Yo también quiero decirle algo sobre eso… usted me conoce hace tiempo, Franco, yo he defendido la independencia de las mujeres”, replicó la conductora de Mega aparentemente molesta para luego comentarle sobre su trayectoria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Le agradezco que haga esa mención, pero tampoco es necesario. Yo estoy aquí por mi carrera, por mi trayectoria, creo que las mujeres no somos una extensión de nuestros maridos, tenemos independencia y es una linda pelea que hay que dar, y yo la voy a mantener siempre“, agregó Doggenweiler.

En su defensa, Parisi le aclaró que “que no dije nada malo ni de usted ni de su marido, que es solamente un candidato que espero que esté en la papeleta”.



“Y sí, usted ha hecho una carrera extraordinaria y disfruté mucho su performance en el Festival. Lo hizo extraordinario”, sentenció Parisi, ante lo cual Karen le agradeció. “Fueron un desastre. Eran cuatro jinetes del apocalipsis que tuvimos que financiar con $27 mil millones para la primaria. Si nosotros somos presidente, nunca más se va a pagar una primaria para los partidos políticos. $27 mil millones son al menos tres Cesfam”, dijo el exvicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en un video que acumula más de 100 mil visualizaciones.

Te puede interesar: VIDEO: Boric aparece de sorpresa en transmisión en vivo de tiktoker