¡Podría salir de su vivienda! Jugador de Colo Colo se ve envuelto en polémica en su condominio

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, se vivió la versión número 199 del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde ambos equipos llegaban con realidades futbolísticas completamente distintas para este encuentro.

Por el lado de los albos, venían de tres victorias consecutivas, lo que les permitía ubicarse antes del encuentro como uno de los líderes del Campeonato Nacional. En cambio, el romántico viajero se presentaba bastante complicado, ya que hasta ese momento aún no conseguían sumar su primer triunfo en la temporada.

Pese a que el encuentro estuvo bastante equilibrado y tanto las defensas como los porteros de ambos equipos debieron estar muy atentos por las opciones que se generaban en uno y otro arco, la victoria se la terminó llevando Universidad de Chile gracias a la solitaria anotación de Matías Zaldivia en el minuto 70'.

Uno que no estuvo el pasado domingo en el Superclásico fue el caso de de Cristián Riquelme, lateral derecho de Colo Colo que no fue considerado por Fernando Ortiz. Pero ahora el futbolista está envuelto en una fuerte polémica al interior de su condominio en Alto Macul de La Florida.

Una conducta inapropiada

Según información entregada por The Clinic, el futbolista de Colo Colo se encontraba con unos amigos en la tarde de ayer en el amplio jardín comunitario del recinto, donde se registró que dos de los amigos de Riquelme se lanzaron a la piscina desnudos. Esta situación fue grabada por los vecinos del condominio, quienes solicitarán formalmente el contrato de arriendo del inmueble del futbolista por conducta inapropiada.

