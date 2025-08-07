La dura opinión de Juan Manuel Astorga sobre polémica por profesor de Limache: “Cercenar una opinión…”

La agresiva reacción de un profesor ante una estudiante que respaldó al dictador Augusto Pinochet ha desatado una ola de críticas. En las imágenes, grabadas por los mismos alumnos, se puede apreciar el enojo del docente y los gritos que propina a sus pupilos.

“Lo repito para que todo el mundo lo escuche: acá su compañera está hablando, defendiendo a Pinochet”, descarga el docente. Después, en repetidas ocasiones, exige silencio a los otros alumnos. Tras estallar el caso, el educador fue apartado de sus funciones en el Liceo de Limache y el caso se encuentra en investigación.

¿Qué dijo Astorga?

Juan Manuel Astorga, presentador del noticiero central de Mega, se sumó a las diversas voces que rechazaron lo acontecido. “Si usted es madre o padre y vio esta nota o se enteró más temprano, probablemente se puso en el lugar de su hijo o hija, puede haberle venido hasta un poco de angustia”, partió diciendo.

“Déjeme decirle tres elementos que son claves en lo que aquí acabamos de conocer. Lo primero es que hay una gran cantidad de estudios que demuestran que la agresión verbal casi puede llegar a equipararse a un tipo de agresión física cuando se trata de menores de edad, también de adultos. Ojo con eso”, sentenció.

Añadió que este tipo de situaciones puede afectar significativamente a personas en etapa de desarrollo, especialmente a los adolescentes. “Se supone que los colegios, liceos y, así como las universidades en otra dimensión, no son solo centros de formación académica, sino que también de pensamiento crítico, de desarrollar una opinión. Los profesores lo que deberían hacer es facilitar el intercambio de puntos de vista, no cercenar una opinión porque no están de acuerdo con ella”, expresó el comunicador.

Finalmente, Astorga emplazó al Colegio de Profesores, acusándolos de no haber entregado una respuesta “clara y categórica” frente al incidente con el criticado profesor de Limache.