Tragedia en Penco: Joven voluntario que apoyaba a damnificados muere y enciende alerta por virus Hanta

Por: Catalina Martínez

Durante la jornada del sábado 7 de febrero se reportó el fallecimiento de un joven de 22 años, oriundo de Lirquén, en la región del Bío Bío, quien había prestado ayuda a damnificados del megaincendio que afectó la zona. Tras su deceso, se le practicó un test rápido de virus Hanta que dio positivo y cuyo caso se mantiene en investigación.

Matías Uribe fue identificado como el joven que falleció durante la jornada de ayer en el Hospital Penco Lirquén, tras manifestar síntomas que coincidirían con los del virus antes señalado.

Según detalló la Municipalidad de Penco mediante un comunicado, Uribe ingresó al Servicio de Urgencia del centro asistencial evidenciando compromiso de conciencia e hipotensión.

Cronología de la tragedia 

De acuerdo con información recopilada por La Radio, el joven había acudido dos veces antes a un centro de salud. En una primera instancia, llegó hasta el SAR de Penco con síntomas gastrointestinales, fiebre y cefalea, tras haber estado ayudando a los damnificados del megaincendio en la región. En dicha oportunidad, se le habría entregado un diagnóstico distinto al contagio por virus Hanta, patología por la cual actualmente se investiga su fallecimiento.

Ya en el hospital de la comuna, al joven le practicaron exámenes de laboratorio y una radiografía de tórax. Con esos resultados y la evaluación clínica, el médico de turno sospechó un posible Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus, por lo que se decidió trasladarlo al Hospital Las Higueras.

En un giro fatal, mientras se esperaba su traslado, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio. El equipo médico comenzó de inmediato las maniobras de reanimación, pero lamentablemente estas no dieron resultado y se confirmó su fallecimiento.

¿Qué dijeron las autoridades? 

Tras estos hechos, se procedió a la toma de una muestra de sangre, aplicándose un test rápido para virus Hanta que entregó un resultado positivo. Esta muestra será remitida al Hospital Guillermo Grant Benavente y, posteriormente, al Instituto de Salud Pública (ISP), donde se realizará la confirmación diagnóstica correspondiente.

Mientras tanto, la Municipalidad de Penco informó que, en coordinación con la autoridad sanitaria y los equipos de salud, se mantiene un monitoreo constante de la situación. En ese contexto, se han activado los protocolos establecidos con el objetivo de resguardar la salud de la comunidad y fortalecer las medidas preventivas e informativas frente a esta enfermedad.

Por otro lado, desde la Seremi de Salud del Bío Bío optaron por no emitir declaraciones sobre el caso, indicando que se mantienen a la espera de la confirmación diagnóstica que debe entregar el Instituto de Salud Pública (ISP).

