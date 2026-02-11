¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

Aníbal Tobar Guerrero, de 25 años y oriundo de San Antonio, había viajado desde su ciudad natal hasta Santiago para realizarse exámenes médicos. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando desapareció sin dejar rastro.

Según informó El Líder de San Antonio, el joven tenía una hora con el médico programada para el lunes 2 de febrero, pero un retraso terminó por cambiar sus planes. La cita se perdió y los exámenes quedaron para el día siguiente, motivo por el cual decidió alargar su estadía en la región.

De acuerdo con el citado medio, fue tras esta decisión que la familia de Aníbal perdió poco a poco el contacto con él. Eso sí, fue el jueves 5 de febrero cuando desapareció toda huella de su paradero.

Habría sido detenido por Carabineros

Tras esta seguidilla de sucesos, se activó la búsqueda a nivel nacional de Aníbal Tobar. En medio de las diligencias, la familia destapó que el joven se había visto involucrado en un incidente, hasta ahora confuso, que lo habría dejado detenido en dos ocasiones durante su estadía en Santiago.

Según afirmaron, la noche del miércoles 4 fue arrestado por primera vez, siendo liberado al día siguiente. Aunque la tranquilidad le duró poco. Ese mismo día, fue detenido por segunda vez y, de acuerdo con la familia, quedó en libertad otra vez la mañana del jueves 5 de febrero. Desde ese momento, no se ha sabido nada de él.

