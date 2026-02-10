“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante

Por: Catalina Martínez

Thiare Álvarez, de 26 años, padece leucemia y su historia familiar, lejos de ser un detalle, se ha transformado en una barrera que le impide acceder al tratamiento que podría salvarle la vida.

"Soy adoptada y en Chile no tengo derecho a un trasplante de médula", partió descargando la joven en un video publicado en la cuenta de Instagram Todos con Thiare, donde relata su delicada situación. 

Cabe destacar, que Thiare es adoptada y fue diagnosticada en agosto de 2025 con leucemia mieloide aguda. Tras ello, inició un tratamiento de quimioterapia, el cual no constituye una alternativa curativa definitiva para su enfermedad.

“A pesar de que he respondido al tratamiento de quimioterapia y actualmente me encuentro en remisión, esta enfermedad solamente se puede curar y puedo vivir con un trasplante de médula", explicó la paciente en el registro.

Un muro desesperanzador 

Su expediente fue revisado por el Comité de Trasplantes del Hospital del Salvador. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba: en el sistema público, el trasplante de médula cuenta con financiamiento "solo si era un familiar el donante".

A raíz de esto, buscó la opción de donantes en Chile y el extranjero, pero "no sabíamos que eso era un procedimiento extremadamente caro, que a pesar de que no fuera mi culpa que mi familia no fuera compatible conmigo, el sistema público no se hace cargo de ese trasplante, solo por no ser familia directa".

"Actualmente cuento con varias personas que son compatibles conmigo; sin embargo, no cuento con el monto para hacerlo de forma particular", lamentó  Thiare Álvarez. 

"Las quimioterapias cada vez deterioran más mi salud, cada vez me siento más débil, cada vez siento que pierdo vitalidad; es por eso que mi única opción de vivir es el trasplante", agregó respecto a las complicaciones que ha enfrentado a causa de la leucemia. 

Al final, la joven explicó decidió visibilizar su caso pensando en que "deben existir más personas que están pasando por lo mismo que yo, que se deben sentir sin apoyo, desahuciados, sin nada más que hacer, porque el sistema público así lo dice".

