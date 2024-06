Inundaciones: José Luis Repenning se molesta en vivo con conductor en medio de despacho de notera

Durante la jornada el conductor del matinal de canal 13 Tu Día, José Luis Repenning se molestó en vivo con un conductor y advirtió a la reportera Delfina Gómez quien estaba cubriendo un peligroso hecho provocado por las lluvias en la comuna de San Miguel. En concreto, se trató de un agujero que dejó una tapa de alcantarillado desplazada por el agua.

Frente a esta situación, la notera quiso intervenir en el agujero siendo interrumpida por Repenning quien le pidió que por ningún motivo se acercara al lugar. Mientras tanto, un conductor quedó atascado en el agua, situación que también decidió cubrir Delfina en vivo con el estudio.

¿Qué dijo Repenning?

“Tratemos de levantarlo” dijo la comunicadora antes de ser drásticamente interrumpida por el conductor del programa de la mañana. “¡No! ¡no! ¡no!” reaccionó el profesional. “Delfi, escúchame atentamente" le dijo antes de explicar los motivos por los cuales la habría detenido antes de que hiciera lo que quería.

"No hagan ustedes ninguna maniobra por una razón muy sencilla: si ustedes quieren levantarlo, pueden ustedes caerse al sumidero. ¿Entiende o no? Entonces, no lo haga. Aquí tiene que llegar alguien de emergencia, no tú” advirtió Repe a la joven notera quien se alejo del lugar para que el auto pudiese avanzar.

Antes de retirarse, la periodista aprovechó de decirle al chófer del vehículo que virara a la derecha para no caer nuevamente en la parte más profunda de la calles, sin embrago el hombre le respondió que debía ir hacia la izaquiera generando la indignación del comunicador desde el estudio, quien no dudo en decir lo que pensaba.

“Caballero... ¡La prioridad es salir de ahí, hombre! ¡Da lo mismo!” lanzó molestó. Finalmente el conductor del auto viró a la derecha logrando esquivar el peligroso hoyo, generando los aplausos en el estudio y la alegría de Repe, quien ya estaba indagando con la decisión del porfiado chófer.

