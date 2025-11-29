"Nosotros los retendremos aquí en Chile": José Antonio Kast enciende la alerta en expertos por propuesta anti-inmigrantes

José Antonio Kast

Por: Paula Osorio

El Giro Presidencial: Reacción a la Furia Mediática

El aspirante a La Moneda, José Antonio Kast, se vio obligado a modificar públicamente su estrategia para enfrentar la crisis de migración irregular en Chile, luego de que las proyecciones iniciales sobre su plan de desalojo generaran una ola de escepticismo. La propuesta original de sacar a miles de extranjeros sin papeles mediante la vía aérea fue rápidamente tildada de inviable por expertos y figuras televisivas.

El Escándalo en Pantalla: Críticos Sin Filtro

El debate económico y logístico alcanzó un punto de ebullición cuando los conductores de uno de los principales programas matinales del país se lanzaron en picada contra la iniciativa. El consenso fue unánime: mover un contingente tan masivo por aire no solo implicaría una cifra que desbordaría las arcas fiscales, sino que además carecería de convenios internacionales para concretar los aterrizajes.

La Respuesta Digital del Candidato

Para amortiguar el impacto, el líder del Partido Republicano utilizó sus plataformas sociales para responder. Aclaró que la referencia a las aeronaves era solo un cálculo de capacidad, no la implementación final.

“Yo no dije que lo iba a hacer en avión. Sí tenía el cálculo hecho y dije que eran ‘tantos aviones por día, tantos recursos’ y que estábamos dispuestos a hacerlo”. En cambio, el candidato aseguró que en su cálculo contempló que el número de inmigrantes comenzaría a bajar desde ya, porque les ha avisado que se vayan voluntariamente antes de su eventual presidencia.

El Nuevo Modelo de Traslado: Rutas Terrestres y Flota Naval

En efecto, Kast viene repitiendo que -de ser electo Presidente- aquellos irregulares que no se hayan ido antes del 11 de marzo, serán expulsados “con lo puesto”, es decir, sin sus pertenencias, y no tendrían opción de regresar. “No vamos a regularizar a nadie”, avisó.

La nueva hoja de ruta logística contempla un sistema dual:

  1. Transporte Motorizado Terrestre: Fomentar el auto-retorno mediante vehículos de gran capacidad. El candidato mencionó la idea de "establecer corredores de retorno" coordinados con países vecinos, donde el propio migrante pague el trayecto.
    • El ejemplo de la Frontera: Puso como ejemplo la posibilidad de negociar con el gobierno de Perú para el tránsito de extranjeros que deseen volver a Ecuador, describiendo un escenario de acuerdo de colaboración con un país fronterizo.
  2. Solución Marítima: Una alternativa que pone en juego los recursos logísticos de la Armada Nacional.
    • Uso de Navíos: “Nosotros tenemos buques que podrían cómodamente trasladar a una serie de inmigrantes que estén dispuestos a irse voluntariamente”, comentó.

En cuanto al desafío que representa el régimen de Venezuela, Kast reconoció la falta de diálogo diplomático, pero sostuvo que su plan impondría una realidad ineludible en la frontera: “pero si les llegan 200 buses a la frontera ¿la narcodictadura no los va a dejar entrar? Y si no, bueno, nosotros los retendremos aquí en Chile hasta que partan".

