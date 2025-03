Jorge Almirón encara a los críticos de esta figura de Colo Colo: "Es un ejemplo a seguir"

Con solo tres puntos de nueve posibles en el campeonato, los hinchas de Colo Colo comienzan a perder la paciencia con varios nombres del equipo, y el técnico Jorge Almirón salió a defender con garras y dientes a uno de los jugadores más criticados por la fanaticada alba en este complejo inicio de temporada.

Fue en conferencia de prensa que al estratega se le consultó por la situación de Esteban Pavez, mediocampista que no tiene para nada conformes a los seguidores del club, aunque el DT negó estar al tanto de ello: "No leo redes sociales, no me informo mucho de eso, tal vez es un error mío que no me rijo mucho por eso".

"Voy viendo al día, la trayectoria, cómo resuelven en diferentes momentos. Hay partidos que los jugadores rinden de una manera y otros que a nivel internacional te dan otras cosas, esa experiencia, ese bagaje que te da el jugar tanto tiempo", profundizó sobre su criterio para conformar el esquema del Cacique.

Tras ello, se deshizo en elogios para el volante: "Es el capitán del equipo, es el que más corre, no es tan vistoso tal vez su juego pero es el que más corre. Está siempre sosteniendo los relevos, es el que habla en el vestuario, entrena siempre bien, es un ejemplo a seguir para sus compañeros y está involucrado todo el día".

"Pavez está bien, contento y quieren ganar, ganar cambia un montón de cosas. Nos pasó el año pasado que salimos campeones, con Palestino nos hicimos un gol en contra, imagina si esa situación no la revertíamos, qué dirían ahí. Gracias a Dios la revertimos y esas cosas te van marcando como equipo", sentenció Almirón.

