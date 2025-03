La victoria no fue suficiente: Jorge Almirón deja feroz reclamo en Colo Colo tras triunfo ante Everton

Después de acarrear dos caídas consecutivas, Colo Colo no tuvo mayores inconvenientes para derrotar a Everton y volver a los abrazos. Sin embargo, Jorge Almirón no quedó del todo contento y dejó un feroz reclamo por una posible suspensión del clásico contra la UC.

"Yo creo que hay gente idónea para tomar decisiones y para abordar este tema. Es una lástima que se suspenda el partido por falta de estadio. No podría pasar, eso no tiene que pasar. Pero bueno, no quiero reclamar de más porque se puede llegar a generar algo", dijo el DT albo.

En esa línea, dijo que "quiero apoyar al fútbol chileno, quiero que este torneo sea mejor, quiero que nosotros aportemos a algo importante. Somos el equipo más grande de Chile. Quiero que mi equipo juegue mejor, que gane, que sea protagonista, que el torneo sea competitivo".

Jorge Almirón lanzó un duro recado por posible suspensión del clásico con la UC.

Finalmente, el entrenador el Cacique agregó que "es un compromiso de todo nuestro equipo que tenemos que dar un poco más. Y cada uno tiene que ser responsable del lugar que le toque para organizar el torneo y que sea mejor, que mejore. No te puedo decir más que eso, ojalá que se mejore y que podamos competir a un nivel alto".

Es así como la preocupación está latente en Jorge Almirón debido a que el clásico ante la UC podría suspenderse por falta de estadio. De momento aún queda tiempo para encontrar soluciones, pero al parecer el panorama no tiene buena pinta.

