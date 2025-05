"Pudieron hacer algo más": Jordhy Thompson confiesa detalles de su salida de Colo Colo

Jordhy Thompson estaba llamado a ser una de las figuras de recambio importantes del fútbol chileno por las cualidades futbolísticas mostradas a temprana edad en Colo Colo. Sin embargo, su mala conducta lo sacó anticipadamente del club y ahora dio detalles de aquel complejo momento.

"Cuando me tocó irme, no me cabe ninguna duda. Fue un momento terrible. Siento que desde Colo-Colo pudieron haber hecho algo más, quizás mandarme a préstamo a un equipo de Chile, estar un año y después volver para consolidarme", explicó Thompson en diálogo con EnCancha.

Además, hizo un mea culpa tras su salida. "Me baja la tristeza porque pienso que si hubiese hecho esto bien, si hubiese escuchado los consejos, quizás habría tomado otro rumbo. Ahora podría estar rompiéndola como lo venía haciendo cuando estaba en Chile; pero ahora estoy tratando de dar vuelta la página", confesó.

Jordhy Thompson reveló motivos de su salida de Colo Colo

Finalmente, reveló que "siempre he dicho que me gustaría devolverle el cariño a Colo Colo y su hinchada. Hasta el día de hoy me escriben pidiendo que vuelva, pero eso ya no depende de mí. Yo le debo todo al club, me encantaría volver para poder pedirle disculpas por lo que les hice pasar".

Es así como Jordhy Thompson se confesó con todo respecto a los duros momentos que vivió por su salida forzada del Estadio Monumental. Recordar que el delantero incluso llegó a estar en prisión por ejercer violencia en reiteradas ocasiones contra su ahora expareja.

