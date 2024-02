Colo Colo enfrentará hoy a Godoy Cruz por la segunda fase de la Copa Libertadores, y Jorge Almirón ya tiene definido su equipo para este gran desafío en tierras argentinas, siendo Marcos Bolados la gran sorpresa de la oncena titular. En esa línea, Johnny Herrera respaldó al atacante, a quien incluso perfiló como uno de los mejores del último tiempo en Chile.

Fue a través de las pantallas de TNT Sports que el exguardameta de la U elogió al delantero: "Le están dando la oportunidad, más allá de que a lo mejor no está en su mejor momento. Jugué en contra de prácticamente todos ellos cuando era futbolista y Bolados siempre fue uno de los tipos más desequilibrantes. De hecho, cuando debutó en la Selección con nosotros hizo hasta un gol".

En esa línea, el actual comentarista de Todos Somos Técnicos aseguró que el jugador no puede desperdiciar la consideración que le está dando el nuevo técnico albo: "Las oportunidades uno no sabe cuándo te van a llegar. Él de pronto el año pasado no estuvo tan tomado en cuenta, pero este año viene una persona nueva, le da todas las posibilidades y la confianza también y depende de él que la aproveche".

"Es innegable que él fue el delantero más destacado de nuestro medio en algún minuto. No es un jugador que tenga más de 30, 30 y tantos años. Es un futbolista que está completamente vigente y por las condiciones que tiene va a depender de él", disparó el histórico de la Universidad de Chile.

Para finalizar, analizó la decisión del estratega al incluir a Marcos Bolados en el equipo titular: "Este esquema futbolístico, creo que el profesor Almirón lo hace más por tapar las bandas. Son jugadores muy físicos Zavala como Bolados, ellos también se van a recoger mucho a ayudar en la parte defensiva". "Es un poquito lo que hacía en Boca cuando disputaba los partidos en la Copa Libertadores", cerró Johnny Herrera.

