Johnny Herrera le da en el suelo a Colo Colo tras goleada de la UC: "No se salva nadie"

Johnny Herrera Colo Colo vs Universidad Católica

Por: Kevin Vejar

Colo Colo no levanta cabeza y, como fiel reflejo de su temporada 2025, cayó inapelablemente por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, y en medio de las fuertes críticas que está recibiendo el Cacique, Johnny Herrera no perdonó y dejó un lapidario análisis sobre el conjunto albo.

Así es, en su rol como panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el exarquero de Universidad de Chile reconoció que el compromiso fue atractivo, pese a que hubo un claro dominador: "Estuvo bueno y entretenido el partido. Colo Colo dejó mucho que desear, el profesor Garnero leyó muy bien el partido y la UC fue muy superior".

"Cristián Cuevas resaltó el enorme hoyo que Colo Colo tiene en el medio. Si te saltan la presión alta, después los volantes no defienden, más por el desorden que lleva muchas veces Vidal y que Pizarro va más por salida. Se notó muy gráfico que Colo Colo, con eso, quedan desnudos", profundizó el otrora guardameta.

Siguiendo con sus críticas al rendimiento del 'popular', el ídolo del Romántico Viajero recriminó la pobre actuación de los llamados a tomar la batuta en medio de la crisis que vive el club: "Colo Colo tiene jugadores de mucha experiencia y jerarquía, pero hoy no se salva nadie. Da pena por ustedes, por los hinchas".

Sin embargo, ya en el cierre, Herrera afirmó que más allá de lo mal que se están haciendo las cosas en Macul en la presente campaña, hay que reconocer el mérito de Universidad Católica y el triunfazo que consiguió como forastero: "Pero dedo para arriba para la UC, que fue a buscarlo de visita y se lo llevó merecidamente".

