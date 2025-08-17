Esposa de Fernando Zampedri saca ronchas en Colo Colo con picante burla: "No querían que…"

Universidad Católica le dio la estocada final a Jorge Almirón en Colo Colo por medio de una categórica goleada 4-1 en el Estadio Monumental, y mientras el Cacique está siendo foco de innumerables críticas, la esposa de Fernando Zampedri calentó aún más los ánimos con un provocador mensaje a los hinchas albos.

Así es, con un doblete de Cristián Cuevas, además de los goles de Tomás Asta-Buruaga y el propio Zampedri, los 'cruzados' no solo complicaron aún más las aspiraciones del 'popular' que, a estas alturas, solo lucha por un cupo a torneos internacionales, sino que también dejaron con pie y medio a Almirón fuera del club.

Sin embargo, el 'Toro' celebró mucho más que tres puntos, y es que el capitán de la UC alcanzó otro hito que tenía pendiente desde su arribo al fútbol chileno: su primer tanto en el Monumental, único estadio que le faltaba, y Fernanda Benavidez, su esposa, lo celebró con todo en redes sociales, donde aprovechó de repasar a los albos.

Como bien es sabido, los fanáticos colocolinos se burlaron en más de una ocasión por aquella imagen del delantero celebrando un saque lateral para su equipo en un Clásico que terminaron perdiendo ante Colo Colo, lo que aparentemente no cayó nada bien a la cónyuge del jugador, que tras la goleada se desquitó con todo.

"No querían que festeje laterales, hoy festejó goles", publicó Benavides mediante una historia en su cuenta de Instagram, mensaje acompañado de una fotografía de Zampedri celebrando su anotación de ayer, además de varios emojis mandando a callar, lo que desató gran molestia en los hinchas del Cacique.

