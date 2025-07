“Hay que ser imbécil”: Johnny Herrera estalla por fallido retorno de Eduardo Vargas a la U

Eduardo Vargas finalmente retornó a Chile para continuar su carrera, pero para sorpresa de todos lo hará en Audax Italiano y no en la U. Es justamente por eso que Johnny Herrera perdió la paciencia y estalló en vivo contra la dirigencia estudiantil.

“Hay que ser muy imbécil para no darse cuenta la oportunidad de mercado que tenía la U con Eduardo Vargas. Los dos delanteros que tiene la U hoy por hoy, que Di Yorio tiene cláusula de 2 millones y Eduardo venía gratis”, comenzó diciendo en TNT Sports.

En esa línea, agregó que “viene un jugador que es el segundo goleador en la historia de nuestra selección, que hace seis meses jugó la final de la Copa Libertadores. Compadre, lo estás dejando pasar, lo estás ninguneando, eso es lo peor“, remarcó el formado en Universidad de Chile.

Johnny Herrera pierde la paciencia y explota contra dirigentes de la U.

Finalmente, dijo que “para que se entienda porque hay gente muy tonta. Lo que pasa en estos casos compadre, es como cuando a ti te gusta una niña y le insistes. ‘Quería volver con la U, quería volver, quería volver’, pero ya me están agarrando para el leseo. Qué hago, me quedo con la que me quiso siempre o la que me ofreció un poquito de cariño no más. Para que los giles entiendan”.

Es así como el ídolo de la U estaba totalmente molesto con la llegada de Eduardo Vargas a Audax Italiano y estalló en vivo y en directo. Ahora solo queda esperar para ver cómo le va a “Turboman” en La Florida y aguardar por un posible futuro retorno a la U.

