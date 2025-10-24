No son los hinchas: Johnny Herrera acusa a los verdaderos culpables por incidentes ante Lanús

Los hinchas de Universidad de Chile nuevamente están en el ojo de la polémica después de apedrear el bus de Lanús antes de la semifinal de Copa Sudamericana. Toda esta situación no dejó a nadie indiferente, y fue el propio Johnny Herrera quien pidió sanciones severas contra los culpables.

Fue en TNT Sports donde el ídolo de los azules se mostró muy enojado al dar sus opiniones. "Esto no tienes como defenderlo. Esos gallos que estaban apedreando… las penas del infierno para estos hue… Ni hablar. ¿Cuántos pagan por la culpa de estos …?”, señaló en un inicio.

Johnny Herrera estalla ante Azul Azul por incidentes con Lanús

Luego, el exarquero fue un poco más allá y se lanzó contra la dirigencia. “Yo le echo la culpa a Azul Azul. ¿Por qué no hicieron cordón de seguridad? Es culpa del club, el no resguardar a los jugadores. También es responsabilidad de Carabineros”, agregó.

Para concluir, Herrera dio sus últimos descargos lanzando que “obviamente nadie se imagina que van a aparecer este tipo de desadaptados. Por eso apareció gente de Conmebol para hacer la denuncia. Uno nunca espera que aparezcan este tipo de h…”, sentenció el ex portero.

Así las cosas, es probable que la U vuelva a recibir una dura sanción por culpa de algunos hinchas. Recordar que ya deben disputar más de 14 partidos sin público en competencias internacionales, lo que podría agravarse por todos estos nuevos incidentes.

