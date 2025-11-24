¡Exige respuestas! La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi

En medio del clima político aún agitado tras las elecciones, Johannes Kaiser volvió a la escena pública. Esta vez, el ex abanderado libertario puso en duda la forma en que Franco Parisi habría financiado su campaña.

El parlamentario reconoció su sorpresa frente al desempeño electoral de Parisi, quien obtuvo cerca del 20% de las preferencias, cifra superior a la alcanzada tanto por él como por Evelyn Matthei.

“No lo vimos venir”, sinceró Kaiser en diálogo con Radio Infinita. Dijo que durante la campaña ningún candidato ni los medios lo tuvieron en la mira, porque todos subestimaron su capacidad de atraer apoyo.

El diputado fue incluso más lejos y cuestionó cómo Parisi llevó adelante su despliegue durante la campaña. “Hicieron una interesantísima campaña, completamente fuera del radar”, planteó.

¿Cuál es la duda de Kaiser?

Así, dejó caer una acusación aún más polémica: Señaló que Parisi pudo haber utilizado el sistema de Cambridge Analítica, empresa británica que es apuntada por técnicas de manipulación de elecciones en otros países. “Trabajó mucho el Whatsapp, Telegram, Facebook, utilizando Cambridge Analítica, que es un sistema para identificar grupos de interés”, explicó.

Frente a esa situación, el líder del PNL quiere que le expliquen bien cómo se financió la campaña y quién puso la plata. “Yo quiero ver en las rendiciones ante el Servel que todo eso se refleje. Porque no se gastó 10 millones de pesos en su campaña y quien me diga que esa es la cifra, no corresponde. Quién lo financió. Eso nomás”, lanzó Kaiser.