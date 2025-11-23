Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato

Por: Paula Osorio

La última medición de Cadem volvió a mover el tablero presidencial, especialmente por el comportamiento electoral del llamado “parisismo”. Aunque el sondeo confirma que José Antonio Kast llega a la segunda vuelta con una ventaja cómoda sobre Jeannette Jara, lo que realmente encendió las alertas fue la redistribución del electorado de Franco Parisi.

Según el estudio, más de un tercio de quienes respaldaron al economista en la primera vuelta hoy se inclinarían por Kast. En contraste, una parte menor optaría por Jara y casi la mitad sigue sin tomar una decisión, configurando un grupo clave para el desenlace de la contienda.

En paralelo, el candidato del Frente Social Cristiano aparece con un 58% en intención de voto en escenario base 100, mientras que la representante del oficialismo alcanza un 42%. Además, un 62% considera que Kast será el próximo Presidente de Chile, frente al 28% que proyecta un triunfo de Jara.

La encuesta también muestra otros movimientos relevantes: entre quienes apoyaron a Johannes Kaiser, la adhesión hacia Kast es prácticamente total, mientras que los votos provenientes del sector de Evelyn Matthei se dividen mayoritariamente hacia la misma candidatura, aunque con un porcentaje menor para Jara.

Pese a la distancia que reflejan las cifras actuales, la cantidad de electores indecisos —especialmente los provenientes del mundo Parisi— podría modificar el resultado, dependiendo de cómo evolucionen las próximas semanas de campaña.

