Joaquín Lavín visita a Cathy Barriga tras volver a la cárcel: comenta estado de su nieto menor

Durante la jornada el matinal Mucho Gusto logró entrevistar a Joaquín Lavín a las afueras de la cárcel de mujeres de San Miguel, luego de que Cathy Barriga debió reingresar al penal a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva mientras se le investigan los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Recordemos que tras el paso de Barriga por el municipio la Fiscalía investiga un deficit de $33 mil millones. Además su esposo, el diputado Joaquín Lavín Jr. reconoció hace algunas semanas que realizó el delito de fraude e incluso devolvió 7 millones al Congreso por rendición de facturas falsas.

¿Qué dijo Joaquín Lavín en defensa de Cathy Barriga?

“Yo la veo bien, pero obviamente que es una situación muy compleja porque son tres veces que vuelve a la cárcel”, partió diciendo. Además, mencionó que “es muy compleja desde el punto de vista de nuestro nieto, porque lo que ve es que la mamá vuelve y se va. Entonces es difícil de entender que ella sea considerada un peligro para la sociedad”, añadió.

"A mí me preocupa como abuelo" dijo. Asimismo, recordó que el hijo de Cathy está diagnosticado con TEA (Trastornos del Espectro Autista). “Yo no quiero echar al fondo del tema, pero a mí me preocupa como abuelo, que él es una persona que es muy dependiente de la mamá”, indicó el político a las afueras del penal.

“Él no entiende esto de que la mamá vuelve, se va, vuelve, se va (...) Es muy difícil que lo pueda entender y eso lo afecta en su desarrollo emocional”, agregó. Junto a lo anterior, el político afirmó que “yo he mandado dos cartas a El Mercurio, en una mandé a decir que todo esto que se habla del déficit de 30 mil millones no existe”.

“Es un déficit calculado equivocadamente con base en un instructivo que ya la propia Contraloría derogó (...) entonces esa es la esencia de la acusación y que no es real”, aseguró. Por su parte, destacó que “y escribí una carta ahora porque se dice que ella es un peligro para la sociedad, y el día del apagón (25 de febrero), la Corte de Apelaciones dijo que tenía que volver (a prisión)”.

