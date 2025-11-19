“¡Váyanse! ¡Hijos de…!”: La polémica actitud de Jere Klein en plena formalización

La audiencia en la que se formalizó al cantante urbano Jere Klein —detenido por delitos vinculados al microtráfico— estuvo marcada por varios episodios tensos y controversiales.

Todo comenzó durante la tarde del martes, cuando residentes de la población Santa Anita, en Lo Prado, alertaron que un vehículo de alta gama circulaba por la zona realizando maniobras peligrosas.

Al realizar la inspección del automóvil —un Mercedes Benz de lujo—, Carabineros descubrió que quien lo manejaba era Jeremías Tobar, nombre real del artista de 19 años.

No portaba licencia de conducir y, al advertir los funcionarios una conducta inusual, decidieron realizarle un control más exhaustivo. En la revisión encontraron 23 pastillas de clonazepam, 2,5 gramos de ketamina, otra sustancia aún pendiente de análisis y cerca de 1,9 millones de pesos en efectivo.

Este miércoles, la Fiscalía Centro Norte imputó al artista por infracciones vinculadas al microtráfico de drogas, además de manejar sin licencia. Tras la audiencia, el tribunal determinó como medidas cautelares el arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir del país.

La polémica actitud de Jere Klein

Algo que no pasó desapercibido, fue la actitud del cantante urbano durante la audiencia. Adoptando una postura provocadora, Jere Klein se mantuvo relajado, riéndose repetidamente y evitando dirigir la mirada hacia el tribunal.

“Cada vez que la magistrada hablaba o el fiscal relataba los hechos, él estaba muerto de la risa”, comentó Gino Costa, periodista del matinal Contigo en la Mañana (CHV).

Y no solo eso, sino que, al salir de la audiencia, acompañado de su círculo cercano, el intérprete encaró con todo a los medios de prensa y comenzó a golpearlos, según afirmó Acosta. Antes de irse, lanzó una fuerte insulto que tomó por sorpresa a los periodistas: “¡Váyanse! ¡Hijos de la perra!“.