JC Rodríguez se lanza con todo en contra del exfiscal Guerra por polémico video: "Tan cara de raja"

Durante las últimas horas el exfiscal Manuel Guerra, publicó un video expresando sus disculpas por los chats con Luis Hermosilla que se filtraron en donde hablaban en duros términos sobre distintos rostros como lo fueron, Evelyn Matthei y Rodolfo Carter. Recordemos que, Guerra se hizo conocido por haber cerrado el Caso Penta con “clases de ética”.

"He decidido hablar públicamente para pedir mis más sinceras disculpas a las personas que han sido afectadas por dichos absolutamente inapropiados, inadecuados e injustos contenidos en conversaciones de carácter privado, que en su momento sostuve con el abogado Luis Hermosilla" dijo en el registro.

¿Qué dijo JC Rodríguez sobre las disculpas de Guerra?

“Hacía mucho que no veía alguien tan cara de raja, como se dice en jerga popular, como el exfiscal Guerra. Es lo más delirante del mundo que haga un video para ofrecerle disculpas a Carter y a Matthei por lo que dijo,y no a Chile, y no al país, a la Fiscalía por traicionarlos como los traicionó” partió diciendo el periodista en el matinal.

Sobre la misma agregó. “Monta una cámara y habla para pedirle una disculpa a sus dos últimos empleadores (...) Que lo primero que salga de Guerra sea este video, es indignante para la gente” y remarcó que lo más indignante era “la perversión de todo esto es que ¡él de verdad cree que tratar a alguien de ‘cachera’ o de ‘maraco’ es más importante que en toda la corrupción en que está metido!” expresó.

"Deberían de confiscarles todos sus bienes a todos estos señores que nos ven la cara"; "Este personaje, Guerra ,es un caradura al cuadrado, nefasto. Seguramente irá ahora de senador, diputado o de alcalde con apoyo de los republicanos, no debería de extrañar"; "Este ex fiscal no es más que un picante ordinario" fueron algunos de los comentarios que dejó el momento.

