Javier Correa le tira la oreja a sus compañeros tras su gol en Colo Colo: "necesito..."

Javier Correa llegó a Colo Colo como la gran esperanza de gol después de que la dirigencia lo transformara en el tercer fichaje más caro de la historia. Sin embargo, el delantero no ha tenido el impacto goleador esperado y, por lo mismo, ahora le tiró la oreja a sus compañeros de plantel.

"Mientras más situaciones tenga, mejor. Creo que tengo que tener más situaciones por partido. Hoy tuve una y la metí. Necesito situaciones de gol, cuando tenga más situaciones de gol la meteré y si no, trabajaré para que eso suceda", señaló el argentino tras anotar contra Cobresal.

Pero eso no fue todo, porque también aprovechó de hacer un mea culpa por su desempeño en Copa Libertadores. "Obvio que vivo del gol, me hubiese gustado en la Copa también convertir. No fue tan productiva mi actuación. Ahora a disfrutar", agregó Correa.

Javier Correa le exige asistencias a sus compañeros.

Respecto a la situación que vive Colo Colo, el ex Estudiantes de La Plata señaló que "la verdad que necesitaba para seguir agarrando confianza. Obviamente que era un golpe duro el que recibimos el otro día, no lo esperábamos, pero hay que levantarse, seguir. Como estamos un club grande hay que ganar todos los partidos, así que contento".

De esta manera, Javier Correa le añadió algo de presión a sus compañeros albos para que le otorguen más situaciones de gol en los próximos partidos. Habrá que ver cómo marchan los rendimientos en los próximos desafíos albos, siendo el clásico con Universidad Católica el más cercano.

