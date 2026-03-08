"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

Luego de un destacado 2025 con la camiseta del Atlético Mineiro, Iván Román perdió todo su protagonismo en esta temporada, panorama que no solo genera preocupación en el entorno de La Roja, sino que también en Brasil, donde acusan que la situación se debe a un complejo lío del club en el mercado.

Durante la presente campaña, el defensor de 19 años, llamado a ser uno de los pilares del futuro de la Selección Chilena, jugó apenas un partido y 70 minutos, pero todo apunta a que no es un tema futbolístico, y en realidad fue cortado en el 'Galo' por la deuda que mantiene con Palestino por su pase, la cual terminó en un duro ultimátum de la FIFA.

Fue Wander Lourenco, creador del canal partidario Fala, Massa! quien criticó sin piedad la insólita práctica de la institución con el zaguero chileno: "La gente necesita debatir cuánto entorpece Atlético el desarrollo de los jugadores más jóvenes. Digo eso no sólo por los que están siendo formados acá, también los que son contratados".

En Brasil estallan por la suplencia de Iván Román

"Lo de Iván Román es injustificado. No hago un juicio de valor que debería ser titular en el primer equipo. Sin embargo, quiero resaltar que algunos que fallan sistemáticamente continuarán teniendo minutos, mientras Román, en los momentos que tuvo oportunidades, no cometió errores que se le puedan imputar o se deban olvidar", lanzó tajante.

Considerando que a nossa zaga é uma peneira, vcs acham que o Ivan Roman é injustiçado, e, ainda que não seja titular absoluto, merece no mínimo oportunidades?



A gente acaba dando pouca ênfase no quanto o Galo dificulta o desenvolvimento dos mais jovens. pic.twitter.com/GcULml7rYw — FALA, MASSA! 🐔 | Wander Lourenco (@canal_falamassa) February 25, 2026

"Si consideramos que la defensa es un filtro, una de las peores del país, me pregunto sinceramente por qué no juega siquiera unos minutos. Entre tener paciencia y tolerar errores con un chico de 20 años o con un hombre mayor de 30, no es difícil apostar", sentenció el brasileño que exige ver más a Iván Román.

