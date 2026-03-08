¿Ya es insostenible?: Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador

Cuando la victoria en el Superclásico frente a Colo Colo apuntaba a ser un punto de inflexión, la eliminación de la Copa Sudamericana reafirmó la crisis que atraviesa la U, y por si fuera poco, ahora salió a la luz que la relación entre Francisco Meneghini y la dirigencia se está viendo afectada por la situación de un jugador del club.

Como bien es sabido, Universidad de Chile ha tenido un arranque de temporada para el olvido, y cuando vencer a su archirrival histórico parecía un salvavidas para el cuestionado reemplazo de Gustavo Álvarez en el banco, una agónica derrota contra Palestino puso fin a la aventura de los azules a nivel internacional por este 2026.

Según los trascendidos, el respaldo hacia 'Paqui' ya venía en decadencia dentro del directorio de Azul Azul, pero aparentemente no solo hay molestia por los resultados, sino que también surge una problemática tras el último mercado de pases, o más específicamente con el fichaje de Lucas Romero.

Resulta que el paraguayo de 23 años llegó al CDA apuntando a ser quien acompañe a Charles Aránguiz en el mediocampo, pero ha tenido poca y nada participación en la presente campaña, lo que no cayó bien a los altos mandos del club, pues antes de traerlo, se le consultó directamente a Meneghini si debían concretar su arribo.

Lucas Romero no ha conseguido ganar terreno en la U de 'Paqui'.

¿Por qué Lucas Romero no juega en la U?

Cabe mencionar que en una de sus recientes conferencias de prensa, Francisco Meneghini fue consultado precisamente por los pocos minutos de Lucas Romero, y el DT explicó que el jugador aún 'desconoce el medio local', por lo que se vuelve todavía más confuso que no le quiera dar rodaje y así consiga adaptarse.

