¿Ya es insostenible?: Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador

Destapan tensión entre Francisco Meneghini y la dirigencia de la U por este jugador

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA
Afirman que Maximiliano Romero terminó de hundir a Javier Correa en Colo Colo

"Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo
La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

¿Merecido lugar?: La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol
Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B

Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B: "Bienvenido al..."
El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido

¿Con dedicatoria?: El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido
Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje

Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?
Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo para el duelo ante Audax

¿Cortado por Ortiz?: Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo ante Audax Italiano
¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

Cuando la victoria en el Superclásico frente a Colo Colo apuntaba a ser un punto de inflexión, la eliminación de la Copa Sudamericana reafirmó la crisis que atraviesa la U, y por si fuera poco, ahora salió a la luz que la relación entre Francisco Meneghini y la dirigencia se está viendo afectada por la situación de un jugador del club.

Como bien es sabido, Universidad de Chile ha tenido un arranque de temporada para el olvido, y cuando vencer a su archirrival histórico parecía un salvavidas para el cuestionado reemplazo de Gustavo Álvarez en el banco, una agónica derrota contra Palestino puso fin a la aventura de los azules a nivel internacional por este 2026.

Según los trascendidos, el respaldo hacia 'Paqui' ya venía en decadencia dentro del directorio de Azul Azul, pero aparentemente no solo hay molestia por los resultados, sino que también surge una problemática tras el último mercado de pases, o más específicamente con el fichaje de Lucas Romero.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Resulta que el paraguayo de 23 años llegó al CDA apuntando a ser quien acompañe a Charles Aránguiz en el mediocampo, pero ha tenido poca y nada participación en la presente campaña, lo que no cayó bien a los altos mandos del club, pues antes de traerlo, se le consultó directamente a Meneghini si debían concretar su arribo.

Lucas Romero no ha conseguido ganar terreno en la U de 'Paqui'.

¿Por qué Lucas Romero no juega en la U?

Cabe mencionar que en una de sus recientes conferencias de prensa, Francisco Meneghini fue consultado precisamente por los pocos minutos de Lucas Romero, y el DT explicó que el jugador aún 'desconoce el medio local', por lo que se vuelve todavía más confuso que no le quiera dar rodaje y así consiga adaptarse.

Te puede interesar: "Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA
Afirman que Maximiliano Romero terminó de hundir a Javier Correa en Colo Colo

"Se le apareció marzo": Aseguran que Maximiliano Romero ya jubiló a Javier Correa en Colo Colo
La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol

¿Merecido lugar?: La Roja bicampeona de América sorprende en prestigioso ranking histórico del fútbol
Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B

Cortado por Fernando Ortiz en Colo Colo tiene nuevo club en la Primera B: "Bienvenido al..."
El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido

¿Con dedicatoria?: El desahogo de Cristián Zavala tras su retorno goleador a Coquimbo Unido
Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje

Figura de Deportes Limache le hace ojitos a Colo Colo, la U y la UC con radical mensaje: ¿Cuál prefiere?
Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo para el duelo ante Audax

¿Cortado por Ortiz?: Revelan por qué Matías Fernández no fue citado en Colo Colo ante Audax Italiano
¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización
Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional
“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro

¡Golpea la pizarra! Los cambios en la formación de Fernando Ortiz en Colo Colo

Giro en caso de concejala María Ignacia González: Investigación vuelve al lugar donde se le vio por última vez

¿Es fútbol o el Super Bowl? La polémica medida que aprobó la FIFA para el Mundial 2026
“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas

“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¡Hay posibilidades! La especial cláusula en contrato de Pellegrini que lo acerca a La Roja
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Rápido trámite! Alejandro Tabilo supera el debut en Master 1000 de Indian Wells