“Habían menores de edad y personas con discapacidad”: Iván Núñez reveló cómo era el calabozo donde estuvo detenido en Venezuela

Recientemente, el periodista Iván Núñez estuvo en conversación con 24 Horas desde Colombia. Esto tras ser detenido y expulsado de Venezuela, mientras trabajaba para la estación pública. El profesional se encontraba reportando la crisis política que vive actualmente el país gobernado por Nicolás Maduro.

Además de relatar cómo fue su detención y el trato recibido por la policía de Maduro, Núñez describió las condiciones del calabozo donde estuvo recluido. Respecto a eso, señaló que había 19 personas detenidas en el lugar, además de él y el camarógrafo José Tapia.

El rostro de TVN agregó que entre los arrestados había tres menores de edad y personas con discapacidad. Todos ellos le comentaron que no habían participado en las manifestaciones y que su arresto había sido al azar.

“En el (calabozo) que nosotros estábamos habían 19 personas. La mayoría de ellas hombres muy jóvenes, incluso había tres menores de edad y algunas personas con grados de discapacidad. Yo no tengo cómo atestiguar que lo que ellos me dijeron era verídico, pero el relato de ellos es que entre el domingo y el martes, los detuvieron en la calle. Personas que iban saliendo de su trabajo, personas que iban a un gimnasio a entrenar, otros que iban a juntarse con la novia, etcétera, y que no estaban participando en ningún tipo de movilizaciones”, contó.

Núñez reveló que los otros prisioneros le contaron que la policía les tomó fotografías con armas y otro tipo de objetos. Esto con el fin de usarlos como prueba de que hubiesen participado en manifestaciones violentas. “Les habían tomado fotografías con, insisto no tengo ningún elemento para comprobar que lo que ellos me dijeron es verdad, pero les habían puesto cuchillos, piedras, palos y cosas que ellos afirman que además en el lugar donde los detuvieron no había manifestaciones grandes y que ellos no participaron de ninguna manifestación, pero los cargos que se les están imputando a ellos tienen que ver con desorden público y terrorismo”, aseguró el comunicador.