Indignación por liberación de 4 menores que hicieron “turbazo” en Talagante: “La justicia no tomó cartas en el asunto”

Durante la jornada del lunes, una tienda Entel ubicada en Talagante fue blanco de un turbazo perpetrado por cuatro individuos. El incidente desencadenó una intensa persecución liderada por inspectores municipales, que culminó en la comuna de Peñaflor con la captura de todos los involucrados.

Sin embargo, tras ser sometidos al control de detención correspondiente, el Juzgado de Garantía de Talagante resolvió no mantenerlos bajo custodia y autorizó su liberación.

Frente a eso, el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, se refirió al caso durante una entrevista con Meganoticias. "Hemos tenido 2 turbazos. El primero fue el viernes 1 de agosto en la tienda ABC, donde varios delincuentes ingresaron en forma grupal, robaron celulares y salieron corriendo", comenzó diciendo.

“La justicia no tomó cartas en el asunto”

"El lunes pasado sucedió lo mismo en una tienda Entel de la comuna, pero en ese momento estábamos vigilando con las cámaras de seguridad y logramos detectarlo. A raíz de eso, se generó una persecución por parte de inspectores municipales, que terminó en Peñaflor, donde lograron detenerlos (a los 4 sujetos)", explicó el edil, para luego agregar que "estos delincuentes eran jóvenes, tienen entre 15 y 17 años".

Además, Rosas reveló que interpuso una querella municipal por el hecho, pero "lamentablemente el Juzgado de Garantía de Talagante los dejó en libertad. A mí, personalmente, me molestó mucho, considerando que se exponen los funcionarios municipales, pero la justicia no tomó cartas en el asunto".

También detalló que los menores fueron formalizados por el delito de "robo en lugar habitado". En relación a por qué fueron liberados, el jefe comunal dijo que "el argumento que tomó el Juzgado de Garantía es que no tienen antecedentes penales estos delincuentes y al parecer no eran reincidentes. Como son menores de edad, la penalidad baja".

Al final, confirmó que, pese a la decisión del Juzgado, "nosotros vamos a apelar, porque creemos que hay una asociación, hay una maquinación destinada a hacer este acto y creemos que debe tener conexión con el otro turbazo (en la tienda ABC)".