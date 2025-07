Inspector Vallejo se arriesga y lanza terrible conclusión sobre el caso de concejala desaparecida

A través de redes sociales el Inspector Vallejo, José Miguel Vallejo deslizó una fuerte conclusión sobre el caso de María Ignacia González, la concejala de Villa Alegre que despareció el pasado 15 de junio cuando se dirigió al sector rural de La Balsa, en primera instancia para ayudar a algunos vecinos por el temporal que afectó la zona centro - sur.

Sin embargo, la Policía descartó esto último ya que la lluvia aún no había comenzado a la hora de su salida, la cual quedó grabada por una cámara de vigilancia en donde se le vio conduciendo su vehículo a gran velocidad. Cabe decir que hasta la fecha el vehículo aún no es encontrado, ni siquiera en el río cercano a la zona.

¿Qué dijo Vallejo sobre el caso de la concejala?

A casi un mes de la extraña desaparición, la intervención de terceras personas ya parece un hecho. Y así lo dejaron entrever las hijas de la política de 73 años. En la misma línea, Vallejo apuntó a la tesis de un posible crimen perfecto. “Mucho me temo que detrás de la desaparición de la concejala María Ignacia González se oculta un crimen mucho más perfecto de lo supuesto en un principio”, indicó.

“El suicidio y la muerte por accidente han pasado a formar parte de las hipótesis menos creíbles y lo que resta en cuanto a encontrar el vehículo y a rescatar las evidencias capaces de señalar una imputación de quien o quienes pudieran aparecer como sospechosos, se ha vuelto cuesta arriba para los investigadores”, añadió.

En su cuenta de X, el expolicía aseguró que “lo que se puede concluir, de momento, es que no se trata de (alguien con) mediocre condición planeadora ni intelectual. Sin rastros, evidencias, indicios constatables ni testimonios tecnológicos o personales, podemos temer un crimen perfecto”. “Pero sólo puede seguir siéndolo en la medida en que la experticia policial no haga una jugada capaz de dar vuelta el tablero. De momento, para los detectives continúa siendo un desafío de plana mayor y una bofetada si no hay resultados, como parece haber ocurrido finalmente con doña María Elcira (un fantasma que persigue a los detectives en este nuevo caso)”, sentenció.

