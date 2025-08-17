¡Lo agarraron a batazos! Captan estrepitosa caída de ladrón que entró a robar a una carnicería en Valparaíso

En Valparaíso, un delincuente entró en una carnicería durante la madrugada del sábado, pero terminó siendo detenido cuando cayó desde un techo falso. El insólito momento quedó grabado en video por las cámaras de seguridad, el cual fue recogido por Meganoticias.

Tras la caída, los propietarios del local se abalanzaron sobre el sujeto y comenzaron a golpearlo con lo que parece ser un bate de béisbol. Sin embargo, la rápida intervención de Carabineros evitó que la situación escalara.

La estrategia

El plan del sujeto comenzó simulando ser alguien en situación de calle, instalándose con frazadas y cajas en la entrada de la carnicería. Después, pasó cerca de 45 minutos intentando abrir el candado con un fierro, hasta que logró levantar la cortina y entrar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Ya dentro del local, el delincuente no se inmutó con la alarma que comenzó a sonar y comenzó a revisar el lugar. Según muestran las cámaras, hasta se permitió probar jamones, queso y bebidas energéticas.

"Había sacado todos los jamones. De hecho, ocupó un tarro de basura que yo tengo, grande con ruedas, y en ese tarro echó todos los jamones que estaban cerrados, los quesos... Tenía un parlante afuera, tenía todo listo para llevarse", afirmó el dueño del lugar. El ladrón incluso manipuló trozos de carne, aunque algunos los devolvió sin llevárselos.

Cuando escuchó que habían llegado los dueños junto a Carabineros, el hombre buscó escapar por el segundo piso intentando saltar por una ventana. Pero el plan falló: pisó una parte del cielo falso y cayó de golpe sobre el lavamanos de la sala de producción.

“Cayó por el techo y no había nada más que desquitar la ira que tenía por la rabia de las cosas que estaban pasando”, contó el dueño. “Ahora ya uno se ríe, pero en el momento uno no piensa, igual uno quiere salvar lo que le está pasando en el momento”, añadió.

Terminó en libertad

Luego de caer, el individuo fue detenido por Carabineros. “En la madrugada del sábado, se ha efectuado un robo al interior de un local comercial acá en la comuna de Valparaíso, donde rápidamente el plan cuadrante de seguridad preventiva y el OS14 también llega a reforzar esta intervención policial”, explicó el mayor Javier Oportus a Meganoticias.

El oficial detalló al citado medio que “en el lugar se encuentra un sujeto que se encontraba sustrayendo especies al interior de este local comercial y donde rápidamente fue detenido a la llegada de personal policial. Lo curioso de esto es que se encontraba en el entretecho del inmueble y, por razones que se investigan, cae desde un segundo piso hasta el local comercial, donde lo estaban esperando antes de la llegada de Carabineros las personas, al parecer dueños del local comercial”.

Al día siguiente se llevó a cabo la audiencia por robo frustrado en lugar no habitado. Sin embargo, el individuo terminó en libertad y, según denunció el dueño de la carnicería, volvió a ser visto deambulando por el sector.