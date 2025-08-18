"Un gol con la mano": La insólita propuesta del DT de Independiente para darlo vuelta ante la U

Tras la dura derrota a manos de Audax Italiano, en la U no hay tiempo para lamentos y ahora deberán enfocarse en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda, donde el técnico Julio Vaccari avisó que está dispuesto incluso a romper las normas para revertir la llave.

Fue luego de caer 2-1 contra Vélez Sarsfield por el campeonato argentino que el DT del 'Rojo' enfrentó a los medios de comunicación, y cansado de las constantes críticas que está recibiendo por los últimos resultados de su equipo, aseguró que hará hasta lo imposible para vencer a Universidad de Chile y pasar de ronda.

"El miércoles hay que ganar, porque en el fútbol mandan los resultados", arrancó el trasandino evidentemente molesto, al punto de ironizar con sus conferencias anteriores donde afirmaba que el club se encontraba en proceso para encontrar un mejor funcionamiento: "No hay que mejorar nada futbolístico, hay que ganar".

Consultado por cuál sería la manera en que buscaría doblegar al Romántico Viajero en el estadio Libertadores de América, continuó mofándose de quienes dudan de su capacidad en el cargo: "Hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival, porque hay ganar. No sirve nada lo otro".

"No sé, meter un gol con la mano. Como sea, porque en el fútbol mandan los resultados. No hay camino, no hay manera. Eso no se evalúa, por lo menos para los entrenadores. Vamos a buscar la manera de ganar como sea", remató Vaccari, que aparentemente irá al todo o nada cuando Independiente reciba a la U.

