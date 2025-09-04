¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura

Claudio Orrego

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano

Este miércoles, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, solicitó el desafuero del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. La petición surge en el marco del caso ProCultura, luego de que el ex DC diera luz verde a un convenio directo con la ONG de Alberto Larraín, por un monto superior a $1.600 millones.

La justicia, a través de su solicitud, busca retirar la inmunidad asociada al cargo, con el fin de posibilitar posibles acciones penales en su contra. De ser aprobada, la Fiscalía tendría la facultad de iniciar formalmente la investigación y solicitar las medidas cautelares que estime pertinentes, basándose en los antecedentes que presente ante el tribunal correspondiente.

Recordemos que el caso ProCultura examina los acuerdos firmados entre entidades públicas y la mencionada fundación/ONG, así como la manera en que se autorizaron y gestionaron los fondos correspondientes. En lo que respecta a la Región Metropolitana, la investigación se centra en un millonario convenio directo aprobado por la autoridad regional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Tras la presentación, el tribunal deberá admitir el caso, notificar a la defensa y fijar la audiencia que definirá si procede o no el desafuero. Mientras ese proceso se desarrolla, Orrego conserva la presunción de inocencia y sigue contando con todos los derechos que le otorga la ley dentro del procedimiento.

¿Cómo respondió la defensa de Claudio Orrego? 

Sobre la solicitud, Rodrigo de la Barra, abogado defensor de Orrego, señaló en un comunicado que el gobernador “declaró voluntariamente ante el Fiscal Cooper en diciembre de 2024″.

En ese contexto, la defensa aseguró haber entregado toda la documentación vinculada a los programas gestionados y ejecutados por la fundación, así como las medidas adoptadas por el Gobierno Regional para resguardar y recuperar los recursos públicos asignados.

La defensa de Claudio Orrego confía en que, una vez que tengan acceso al contenido de la solicitud de fiscalía y se analicen los antecedentes, “quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público”.

NOTAS DESTACADAS

independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia
Figuras de oposición reaccionaron a caso bots

Matthei confiesa y Kast se desmarca: Así respondieron candidatos de oposición a Caso Bots
Sammis Reyes y su paso por la NFL

¿Éxitos vacíos? Los resultados tras el paso de Sammis Reyes por la NFL
Revelan que agresor de funcionario TEA le mandó un insólito correo

“Eres la única persona que puedes ayudarnos”: El insólito correo que agresor le mandó a trabajador TEA
universidad de chile aún espera el fallo de la conmebol

¿Hasta cuándo esperamos? Abogado de Universidad de Chile adelanta fecha de decisión de la Conmebol
TEA

Contaban con jugoso sueldo: Revelan nombres de los torturadores de trabajador TEA de Osorno
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Una nueva polémica! Arturo Vidal recibe millonaria querella de productora chilena
Se juegan las clasificatorias europeas al Mundial

¡Clasificatorias 2026! En Europa también se juegan los cupos para el Mundial
Giorgio Armani

Mundo de la moda está de luto: Reportan muerte de Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano
La roja se medirá con brasil por la penúltima fecha de las clasificatorias.

¡Atención chilenos! ¿Dónde ver el partido de La Roja ante Brasil?
Exdirector de Canal 13, Patricio Góngora, aparece como la mente mastra tras bots de ultraderecha

¡Lo echaron al agua! Lo que se sabe de Patricio Góngora, la “mente maestra” tras los bots de ultraderecha
Chile vs Brasil es el plato de fondo en las Eliminatorias.

Con Chile vs Brasil como plato de fondo: Así se jugará la penúltima fecha de las Eliminatorias
Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio