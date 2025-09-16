¡Comienza la acción! Arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores

Esta jornada comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde esta semana se jugarán la ida de las llaves entre hoy martes y este jueves 18 de septiembre. Actualmente en la fase final de la competencia hay una gran predominancia de equipos argentinos y brasileños, la cuál ha sido la tónica en los últimos años.

Pese a esto, los últimos seis campeones de la Copa Libertadores han sido brasileños, donde debemos remontarnos hasta 2018 para que River Plate de Argentina fuera el último gran ganador fuera del país carioca. Actualmente, la versión de este año no cuenta con participantes chilenos en las instancias finales, es más ni siquiera avanzaron de la fase de grupo.

Los dos representantes de este año en esta copa fueron Universidad de Chile y Colo Colo, donde el primero quedó en el tercer lugar de su grupo, clasificando así a la Copa Sudamericana. Por el lado del cuadro albo, quedaron en el último lugar de su grupo, quedando eliminados de toda competencia internacional.

Los cuartos de final ida de la Copa Libertadores arrancan el día de hoy desde las 19:00 horas en nuestro país con el partido entre Vélez Sarsfield (ARG) y Racing (ARG), en un choque de argentinos. La acción continúa el día de mañana desde las 21:30 horas, horario local, para el duelo entre River Plate (ARG) y Palmeiras (BRA).

Este jueves 18 de septiembre se juegan las dos llaves restantes de los cuartos de final, primero desde las 19:00 horas con el partido entre Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU) y Sao Paulo (BRA). Luego, cierran las idas el duelo entre Flamengo (BRA) y Estudiantes (ARG). Los partidos de vuelta se jugarán entre el 23 y el 25 de septiembre.