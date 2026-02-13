VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato

VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato

Por: Catalina Martínez

Durante la jornada de este viernes, el horror se tomó el centro de Santiago luego de que se viralizara un video en el que aparecen dos sujetos vendiendo lo que, aparentemente, sería piel de gato

El escenario de tal escena fue nada más y nada menos que el Metro Puente Cal y Canto, en pleno corazón de la comuna y a pasos de la Estación Mapocho. De acuerdo a las imágenes recogidas por T13, se puede ver a uno de los sujetos manipulando lo que sería la piel de gato, mientras que el otro saca de una bolsa plástica lo que parece una cola felina

El grotesco video no solo generó impacto, sino que también instaló la interrogante sobre de dónde provendría el animal. Incluso, la preocupación se instaló más allá y se planteó un posible comercio informal de más especies en la zona

Tras esto, volvió a ponerse sobre la mesa situaciones previas vinculadas a comercio ilegal de animales, como el ocurrido en Estación Central, donde un hecho similar causó fuerte impacto tras hallarse el chip de una mascota en un alimento vendido informalmente en la calle.

Por otro lado, algunos transeúntes conversaron con el citado medio respecto a este nuevo incidente. "Qué atroz, es horroroso, lo encuentro horroroso", "Es súper espantoso, es algo súper inhumano", "Puede estar asociado a muchos factores, lamentablemente socioeconómicos, pobreza quizás, es el último recurso de la gente", fueron algunos de los comentarios.  

ADVERTENCIA: Imágenes sensible

