FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

La mañana de este jueves comenzó con una verdadera escena de terror en Renca, Región Metropolitana. Y es que, en las cercanías de la zona caletera de la ruta 5 sur en la comuna, se desencadenó una masiva explosión que dejó a su paso fuego y un fatal número de personas afectadas.

Respecto a la emergencia, desde el Senapred detallaron que se originó tras el estallido de un camión de Gasco. De inmediato, las llamas se extendieron hasta alcanzar la zona de estacionamientos de la empresa Harpig, donde varios vehículos terminaron consumidos por el siniestro, informó T13. La catástrofe llegó a tal punto, que se requirió la presencia de voluntarios de Bomberos provenientes de 10 compañías.

Un saldo fatal

En un principio, el municipio de Renca comunicó a Tu Día que había cerca de tres víctimas que habrían sido alcanzadas por el fuego. Apenas unos momentos después, Carabineros confirmaron un saldo mucho peor: 3 muertos y 10 lesionados.

Más tarde, el propio presidente Gabriel Boric, quien se encuentra de gira en Rapa Nui, se refirió a la tragedia y reveló que había al menos cuatro personas fallecidas. Los heridos, por su parte, también sufrieron un alza, habiendo 17 afectados confirmados por el jefe de emergencia de la Seremi de Salud, Jorge Flores.

Desafortunadamente, de acuerdo con el citado medio, los focos del incendio habrían aumentado a causa de la presencia de una empresa de pegamentos y un estacionamiento de vehículos en el lugar del suceso.

Cabe destacar, que automovilistas y pasajeros de buses se vieron afectados tras la tragedia, según el relato de testigos. Dentro de esa misma línea, se confirmó la suspensión del tránsito en el sector General Velásquez al norte de Dorsal, en la ruta 5 sur. En tanto, la zona 5 norte se mantiene colapsada, informó Transporte Informa de la Región Metropolitana.

El minuto a minuto de la emergencia en Renca

En cuanto cómo y cuándo comenzó la explosión y el desastre en cadena: "A las 8:10 de la mañana aproximadamente un vehículo mayor, un camión que transportaba gas líquido, por causas que se están investigando, este conductor pierde el control del camión, colisiona, choca con la barrera de contención y vuelca", detalló general Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, señaló en un primer punto de prensa.

Luego, explicó que "a raíz de eso y del producto inflamable que transportaba, se produce una explosión y esta expansión provocó que siete vehículos menores que a la misma hora venían transitando por la autopista fueran alcanzados por la explosión del gas".

"Paralelamente, y adyacente a la autopista General Velásquez, producto de la misma explosión se empiezan a incendiar unos vehículos de una empresa que está al costado y también la estructura metálica de una empresa al costado derecho de esto", sostuvo Vielma.

Impactantes imágenes

Desde el minuto cero en que se desencadenó la catástrofe, tanto los propios testigos como diversos portales de noticias difundieron impactantes registros audiovisuales que dieron cuenta de la magnitud del desastre que mantiene a la comunidad de Renca en alerta.

Explosión en Renca / Archivo Bio Bio

Explosión en Renca / Archivo Bio Bio

Explosión en Renca / Archivo T13

Explosión en Renca / Archivo T13

Explosión en Renca / Archivo T13

Explosión en Renca / Archivo T13

Explosión en Renca / Archivo T13

Explosión en Renca / Archivo T13

Explosión en Renca / Archivo T13

Explosión en Renca / Archivo Emol

Explosión en Renca / Archivo Emol

Explosión en Renca / Archivo Emol

