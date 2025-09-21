Impactante tornado en Linares provoca daños materiales y cortes de electricidad

Impactante tornado en Linares provoca daños

Por: Redacción El Periscopio

La tarde de este sábado, un tornado F-0 sorprendió a los habitantes de Linares, región del Maule, dejando a su paso techos arrancados, árboles caídos y cortes masivos de electricidad.

Según informó BioBioChile, el alcalde Mario Meza confirmó que al menos 150 viviendas resultaron afectadas por el fenómeno, mientras que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que 851 clientes permanecen sin suministro eléctrico. La reposición del servicio se espera “pasado la medianoche”.

El fenómeno se produce en paralelo a trombas marinas registradas en San Pedro de la Paz y Caleta Lenga, en la región del Biobío, bajo un aviso meteorológico vigente desde Maule hasta Los Ríos hasta las 21:00 horas.

Daños y medidas municipales

El tornado causó estragos en distintos sectores de Linares, incluyendo María del Valle y Parque Oriente.

 “Un tornado de proporciones generó daños tanto en las distintas etapas de la María del Valle como también en el Parque Oriente. Estimamos al menos 150 casas afectadas”, afirmó el alcalde Mario Meza.

El municipio trabaja en un catastro de los inmuebles afectados para poder asignar subsidios de reconstrucción, solicitando además la colaboración de recursos externos para asistir a los vecinos más afectados.

“Debemos reunirnos en terrenos con el catastro que está levantando la municipalidad para asignar un subsidio especial de reconstrucción. Necesitamos de estos recursos externos para colaborar con los vecinos del sector”, añadió Meza.

Impacto y difusión en redes

Usuarios compartieron videos y fotografías del tornado en redes sociales, mostrando latas, ramas y escombros volando, calles cubiertas de restos y estructuras parcialmente colapsadas, reflejando la magnitud del fenómeno.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, la situación ha generado llamados al Gobierno central para brindar apoyo a los residentes más afectados por el desastre.

