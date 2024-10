Impactante confesión de Titi García-Huidobro: “Personaje con un cargo importante” la habría acosado sexualmente a los 20 años

Recientemente, el reconocido cantante y presentador Luis Jara, tuvo como invitada a Titi García-Huidobro en el último episodio de su programa Al piano con Lucho. Durante la instancia, la comunicadora hizo una impactante confesión. Y es que en medio de la entrevista, García Huidobro reveló haber sido víctima de acoso sexual cuando tenía poco más de 20 años, justo en los inicios de su carrera televisiva.

La locutora radial aseguró que el agresor fue un “personaje con un cargo importante” dentro del ámbito televisivo. Eso habría complicado aún más la situación y la cohibió de denunciarlo públicamente. “Es súper incómodo, sobre todo en una época donde no se hablaba mucho del tema, donde además tú decías ‘¿me hago la gil?’, como que ‘no pasó nada’”, expresó.

En ese sentido, la comunicadora señaló que el miedo por perder su trabajo fue determinante para no enfrentar directamente al agresor, ya que su situación económica no le permitía correr ese riesgo. “Me callo porque no puedo perder este trabajo. El poder de ciertos personajes te dice ‘bueno, ¿quieres tu programa?’”, contó.

Luego de enfrentar ese episodio, Titi García Huidobro finalmente decidió dejar su empleo. Sin embargo, aclaró que el sentimiento de frustración fue permanente. “Impotencia de haber sido gil, de no haber enfrentado, de decir, ‘pucha, ¿por qué?’”, sinceró.

Dentro de su relato, García Huidobro confesó nunca haber compartido lo sucedido con su familia. “Sentí que ya ahí quedaba y ahí moría, que no era necesario (hablar)”, reveló. Sin embargo, también expresó que si tuviera que enfrentarse a una situación similar hoy en día, su respuesta sería completamente diferente. “Lo mando a la cresta. Le doy un cachetazo, no sé, le hago saber de mi molestia, que no pueden meterse con uno por ser superior”, concluyó.