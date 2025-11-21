¡Un nuevo desafío! Humberto Suazo se convierte en director técnico en la Primera B

Por: Gonzalo Zamora

Posiblemente para las nuevas generaciones que tienen en su memoria las dos Copas Américas obtenidas por Chile, el nombre de Humberto Suazo no signifique nada, pero para los amantes de nuestro fútbol que llevan muchos años siguiendo a La Roja, este nombre trae un sin fin de recuerdos y alegrías, junto con un lugar muy lejano, el Planeta Gol.

El Chupete está dentro del top 10 de los máximos goleadores de la selección chilena, donde concretó 21 conquistas en 60 partidos con el combinado nacional. En 2006 fue galardonado como el goleador del mundo y es recordado como uno de los grandes ídolos de Colo Colo, donde consiguió una gran cantidad de trofeos.

Pero su magia y talento va más allá de nuestras fronteras, ya que Humberto Suazo es considerado como una verdadera leyenda en México, específicamente en el Monterrey, donde es el segundo máximo anotador en la historia del club con 121 goles y una gran cantidad de títulos personales y colectivos en su espalda.

Hace algunas semanas, el mundo del fútbol perdió un poco de su magia y brillo, ya que Humberto Suazo, uno de los grandes goleadores que ha tenido nuestro país colgó los botines y se retiró del fútbol profesional a los 44 años vistiendo los colores de San Luis de Quillota en la Primera B y dejando un legado inborrable en nuestra historia.

Se saca los zapatos y se pone el terno

Pero el hombre venido del Planeta Gol no deja la actividad, es más continuará con un nuevo gran desafío en San Luis, ya que el día de ayer fue presentado como el nuevo director técnico de San Luis de Quillota. Chupete tiene como primera experiencia una tarea titánica, ya que el club borró a la gran mayoría del plantel, por lo que el exdelantero tendrá que armar el equipo prácticamente desde cero para buscar volver a la división de honor de nuestro fútbol la próxima temporada.

