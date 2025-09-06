Horario de verano: qué regiones adelantan su reloj

cambio de hora

Por: Redacción El Periscopio

Este sábado 6 de septiembre, los relojes en gran parte del país deberán adelantarse 60 minutos, pasando directamente de las 00:00 a la 01:00 del domingo 7. Las islas de Chile, incluyendo Isla de Pascua y Isla Salas y Gómez, ajustarán sus relojes a las 22:00 horas locales.

Las regiones de Aysén y Magallanes seguirán con el mismo horario durante todo el año, manteniendo su huso sin modificaciones. Estos ajustes están estipulados en el decreto 224, que regula los cambios de hora y establece que el horario de verano se prolongará hasta abril de 2026.

Impacto del cambio de hora en el sueño

Adelantar los relojes puede afectar la rutina de sueño y la calidad del descanso. Roberto Ferreira, académico de la Universidad de Talca, señala que la pérdida de una hora de sueño incide especialmente en la fase REM, fundamental para la consolidación de recuerdos y el procesamiento emocional.

Por su parte, la especialista en neurología Mery Marrugo, de la UCSC, advierte que la adaptación al nuevo horario puede tardar hasta siete días en niños y adultos mayores. La especialista recomienda mantener hábitos que favorezcan un descanso adecuado:

  • Evitar largas siestas durante el día.
  • No usar la cama para actividades distintas a dormir.
  • Reducir el consumo de café, bebidas energéticas o estimulantes por la tarde y evitar fumar.
  • Limitar el uso de pantallas antes de acostarse, al menos dos horas.
  • Exponerse a luz solar durante el día y mantener la habitación silenciosa, con luz tenue y temperatura confortable.

Consejos para adaptarse al horario de verano 2025

Preparar el cuerpo antes del cambio de hora facilita la transición: acostarse y despertarse de manera gradual unos días previos, mantener actividad física ligera y cuidar la alimentación son estrategias que ayudan a reducir la fatiga, mejorar la concentración y evitar irritabilidad.

Con estas recomendaciones, el inicio del horario de verano en Chile 2025 puede ser más llevadero, permitiendo aprovechar mejor la luz natural y mantener un ritmo de sueño saludable.

