“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

Por: Catalina Martínez

Recientemente, los hijos de Julia Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Pablo San Martín Chuñil, se refirieron a la misteriosa desaparición de su madre en la comuna de Máfil, en la Región de Los Ríos

Recordemos que Javier Troncoso fue sindicado por la Fiscalía como el principal sospechoso tras encontrarse restos de sangre en su habitación. “Yo igual en mi pieza, tengo herramientas, huinchas que uno se puede cortar… tornillos. Entonces claro que sí puede ser sangre mía“, explicó en diálogo con Chilevisión

Yo nunca he tenido peleas, pero sí alegatos con mi mamá. Qué mamá no corrige a un hijo aunque tenga 60 años, para una mamá siempre va a ser su hijo, siempre va a querer lo mejor. Entonces sí había discusiones de mamá-hijo, lo normal“, aclaró. 

En cuanto a su supuesta inacción durante la búsqueda de la activista mapuche, Javier enfatizó: “Todos los días estuve, desde el día que dimos el aviso, todos los días estuve acá. ¿Dónde iba a estar? En otra declaración dicen que yo andaba inquieto… si se perdió mi mamá, no se perdió un animal“, señaló.

“Yo por mi parte no tengo ningún… no tengo nada que ver en la desaparición de nuestra madre. Yo era el más cercano que estaba a ella, yo sé las partes donde podría haber caído. Incluso, me las he dado de investigador solo, investigar, hacer el ejercicio, si no fue allá arriba, que se extravió, se perdió acá”, cerró Troncoso. 

La teoría del montaje 

Por otro lado, Pablo San Martín Chuñil, también en entrevista con Chilevisión, aseguró que “mi mamá sintió que se le venía algo, que le iba a pasar algo, o a lo mejor, la amenazaron, fuertemente la amenazaron y ella quiso dejar todo en orden. Ella dejó todo en orden“.

Sumado a eso, recalcó: “No tengo nada que ver con la desaparición de mi madre, yo no la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas y algo de terreno cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación”.

Frente a las acusaciones que pesan sobre su familia, sentenció que “es parte del montaje que nos quieren hacer a nosotros, aquí nos quieren echar la culpa desde el primer minuto”.

El hijo de Julia Chuñil cerró sus declaraciones diciendo: “Vamos a llamar a personas a declarar para demostrarle a todo Chile que nosotros no tenemos nada que ver en la desaparición de nuestra madre”.

