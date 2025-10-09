Para avanzar en la investigación: Familia de Julia Chuñil solicita intervención de Fiscalía Regional

Familia de Julia Chuñil piden cambio de fiscalía para avanzar en la investigación

Por: Catalina Martínez

Tras casi un año sin avances significativos en la investigación por la desaparición de Julia Chuñil —defensora del medioambiente desaparecida— en la comuna de Máfil, su familia pidió que la causa pase a manos de la Fiscalía Regional de Aysén.

De acuerdo con información publicada por Radio Bío Bío, la abogada Karina Riquelme, representante de la familia de la activista, ha solicitado desde agosto a la Fiscalía Nacional que la investigación sea asumida por otra fiscalía regional, proponiendo la de Aysén.

También señaló que las fiscalías de La Araucanía, Bío Bío y Los Ríos no han logrado entregar justicia en los casos que afectan a víctimas mapuches. Como muestra de ello, mencionó la fallida Operación Huracán, donde se descubrió la manipulación de pruebas con las que se detuvo injustamente a varias personas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional     

Las alarmas se encendieron cuando la familia de Julia presentó un audio interceptado que forma parte de la carpeta investigativa. En el audio, el empresario Juan Carlos Morstadt conversa con su padre y asegura que a Chuñil “la quemaron”.

Pese a la gravedad del registro, el fiscal nacional Ángel Valencia consideró que el contenido del audio no sería concluyente. “La Fiscalía de Los Ríos abrió una investigación a propósito de esta aparente filtración de un antecedente que debía estar reservado en el tribunal, que, insisto, aún en el caso de ser efectivo, sería incluso muy parcial e incluso me atrevo a decir que también muy sesgado del contenido de esa investigación”, afirmó. 

El principal sospechoso 

Para los querellantes, el empresario es considerado como “sujeto de interés prioritario desde la primera etapa” de la investigación, debido a sus conflictos con la activista mapuche por tierras en disputa. Pablo San Martín Chuñil, hijo de la defensora, señaló a Bío Bío que entregaron a la Fiscalía pruebas en las que el principal acusado profiere amenazas contra su madre.

Tenemos dos audios más que no se han sabido y solamente los tienen los fiscales, y es una gran evidencia que le entregamos a la policía”, sentenció San Martín. 

Este miércoles, el sur de Chile se movilizó una vez más. En distintas ciudades, familiares, comunidades y organizaciones exigieron justicia por Julia Chuñil, la defensora desaparecida el 8 de noviembre de 2024 junto a su perro Cholito.

