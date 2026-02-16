“Toda ola trae una contrarrevolución”: Hermanas de Mara Sedini se distancian de ella y plantean retos frente al gobierno de Kast

Por: Catalina Martínez

A poco menos de un mes de la entrada del nuevo Gobierno a La Moneda, las hermanas de Mara Sedini, Piera y Taira, hicieron una aparición pública donde marcaron distancia de la futura ministra vocera y expresaron sus inquietudes frente a la cada vez más próxima administración de José Antonio Kast

Cabe destacar, que las familiares de Sedini han emprendido con la librería Autoras en la comuna de Las Condes desde el 2021, donde la literatura escrita por mujeres es la base del local. 

Bajo ese contexto, Piera y Taira dieron a conocer su trabajo en conversación con Revista Efecto. Durante la instancia, las hermanas marcaron una clara diferencia ideológica con Mara y el cargo que caerá sobre sus hombros en marzo.  

Sedini vs Sedini 

“A diferencia de nuestra hermana, nosotras sí nos identificamos como feministas y estamos en este camino desde antes de que ella tomara el suyo y seguiremos igual”, aclararon de una. 

Dentro de esa misma línea, expresaron que “el feminismo, lo que hacemos en la librería, es nuestro propósito de vida. Más allá de eso, Autoras no tiene una opinión respecto de lo que haga o no la Mara. Es súper personal cómo lo vivimos en lo íntimo”.

También dejaron en claro que aman a su hermana y se sienten orgullosas de su trayectoria, pero explicaron que en su entorno familiar —como en muchos hogares— “hay tíos, sobrinas, que no piensan siempre como tú”. 

Por otro lado, al ser consultadas por los dichos anti feministas de Mara, quien incluso tildó el movimiento de “esclavizante”, Piera y Taira señalaron: “Nosotras creemos que la perspectiva de género sí es necesaria y no nos sentimos esclavizadas. Somos feministas, Autoras es una librería feminista y seguiremos luchando para que la gente amplíe su mirada hoy, marzo y siempre”.

Kast y el avance de la ultraderecha 

Ya entradas en el tema, las hermanas Sedini aprovecharon de referirse a los planteamientos del futuro Gobierno de José Antonio Kast  y el creciente avance de la ultraderecha

Siempre es preocupante y toda ola trae una contrarrevolución, eso es algo que hay que saber mirar (...) Creo que va a haber un despertar nuevamente, un espacio para que la voz vuelva a surgir, desde la calle quizá. Pero no hay que dejar de insistir”, sentenciaron. “Sea como sea, no dejaremos que el gobierno de turno silencie lo que venimos haciendo”, concluyeron. 

